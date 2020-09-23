美國國務院次卿柯拉克雖已離台，但他留下的諸多疑問仍在國內被談論中。雖然他的層級是台美斷交後國務院來台的最高官員，重要的意義不言可喻，遺憾的是，從他的座機、取消原定雙方的高階經貿對話，甚至到最後一刻才確定他會成行，到此行重點的落差，著實令國人失望。

照理說，美國總統川普為了連任勝選，選前應該會加大力度，刺激北京做出不理性的舉動，甚至在選情緊張時，有理由宣布國家進入緊急狀態，暫停選舉。然而，對於柯拉克空手來台，顯示出美國有所忌憚，台灣更應注意後續的發展。

川普最廉價的選舉催化劑就是拉抬我國，也可以說是在蹭台灣，而柯拉克的來訪，是川普近期炒作的一環，只要像衛生部長阿札爾一樣搭美國行政專機來，配合台灣出席空洞的高階經貿對話，甚至宣布將AIT升格為官方辦事處，大陸必定跳腳，做出反應。結果川普未進一步刺激中共，只是先藉由外媒宣布再度對台軍售，要將台灣武裝成帶刺的堡壘，他難以捉摸的性格可見一斑。

川普此時收手，顯示出他並非真想和中共兵戎相見，之前挺台的動作已將北京逼到火線上，迫使中共機艦不斷繞台，亦有傳言包圍東沙島，甚至追逐美偵察機到我領空，兩岸戰火隨時有爆發的可能。一旦台海戰事不幸觸發，美國自然脫不了關係，一定會被捲入此戰火。試想，現在離美國大選不到1個半月，如果開戰後，美軍有不小的傷亡，現在美國新冠疫情仍熾，勢必引發國內的反戰情緒，對川普的選情絕對不利，屆時就算川普要宣布進入戰爭狀態，還有國會這一關要過，不見得能按川普的劇本走。

其次，川普是一典型重商主義者，他必定會考慮到中美戰爭的後果，即使美國戰勝，台灣獨立成功，戰後的復甦工作如何收拾殘局，美國帶領的亞太聯盟誰能承擔得起這個責任等問題，也都棘手。簡言之，川普是標準的生意人，不會做賠錢的買賣，例如他對抖音出售案前後不一的態度，即可說明一切。

對美國，我各政黨都有不能說的秘密和無奈，但必須保留與美國彈性來往的空間，例如川普任內大舉軍售台灣，到底是在捍衛台海的優勢，還是在倒貨？難道我們不能拒絕收購嗎？當川普現在出現博弈理論中的小雞模式時，台灣更要謹慎以對。

（作者為致理科技大學副教授）