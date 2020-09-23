政黨的本質就是反覆。當年堅決反對含瘦肉精美國豬肉進口的，是民進黨，如今強力開放的，也是民進黨。然而，國民黨也不要見獵心喜，畢竟換個角度，當年希望進口美國豬肉的國民黨，為什麼如今儼然又變成民眾食安的捍衛者呢？

可見，問題不是出在執政者是誰，而是在於國際政治的現實壓力。

美豬進口，無論瘦肉精含量多低，民眾難免疑慮。蘇貞昌說，「每天要吃33片排骨、長期食用5到10年才會超標」，頗有種事不關己的漠然。他似乎忽略了國人常吃豬內臟、也喜歡肉鬆、貢丸等再製品，同時也忘記了低成本的美國豬肉，會對本土豬肉產生多少衝擊。

然而，他暫時避而不談的，是開放進口後，美國對台灣有什麼樣的「換利」，而這個「利益」之大，竟能讓民進黨冒天下之大不韙，即使被罵臭頭也要開放，連陳時中都說他可以以身作則吃美豬。

民眾當然明白微量瘦肉精不致於立刻造成危害。重點在於，無論多麼微量，民眾既然知道這個成分不好，怎麼會想開放？而且台灣本來食安把關就不嚴格，一個不注意，低成本的豬肉就會充斥各種食物鏈，到時候天天攝取，誰告訴我們有沒有超標？

民進黨當年堅持「零檢出」，如今卻大逆轉。媒體詢問綠營政客，大家紛紛閃爍言詞。陳菊說，她不當高雄市長已經3年了。有記者問，所以換了位子，就換了腦袋嗎？真是一語戳中盲點。政治人物難道這麼健忘？當然不是。民進黨異口同聲「時空不同」，說穿了就是他們企圖利用此刻美中衝突，川普面臨連任壓力的敏感時機，爭取台灣外交、政治、經濟與軍事空間。

無論誰執政，台灣或許都擋不住美國豬肉，只是進口幅度大或小，畢竟這就是政治「換利」。台灣讓步，才能換取美國的「回饋」。台灣身陷美、中強權角力的漩渦中，兩大之間難為小，更感壓力。民進黨一方面對抗中共，藉此凸顯捍衛台灣主權的決心，一方面當然深切感受到對岸在外交、政治、經濟、軍事上的反撲。

此時，川普與習近平的僵局，似乎讓民進黨找到了一個可以「依美抗中」的施力點。之前得罪中國所失去的，現在巴結美國，看看能不能多少討一點回來。從美國衛生部長阿札爾訪台，到台灣開放美豬進口，都看得出來台美之間顯然正在進行著一連串的「協商」。台灣特殊的戰略位置，正發揮著微妙的作用。

民進黨利用兩岸關係緊張，強化台灣人的亡國危機感，藉此抹紅政敵。但是激化中國的結果，兩岸經貿互動日趨冷淡，海峽局勢日益動盪。台灣國力積弱，為了對抗中國，民進黨只好拉攏強權，例如美國。未來，民進黨有沒有可能為了拉攏日本，而開放進口核災區食品？然後告訴國人輻射含量極低，日本人吃了都沒問題，台灣人當然也OK？

在我們譴責民進黨開放美豬進口的同時，也應該思考台灣的現況。在中國持續強大的前景下，台灣政黨持續利用反中情緒，製造兩岸對立，是不是長久之計？「對抗中國」雖然可以獲得一時間的民眾擁護，並且兌現政治利益，但是未來，當中國持續發展，台灣如果不能團結，卻持續分化，我們如何保障台海安全？台灣只能靠強權嗎？倘若台灣不能自立自強，勢必難免屈服於美、日等政治強權下，透過「讓利」換取保障。

這種仰美鼻息，以抗外侮的「兒皇帝」心態，能讓台灣長治久安嗎？會不會有一天，我們開放的不再只是美豬，而是喪權辱國，五口通商呢？

（作者為健行科大應用外語學系副教授）