時談話會中同人早已不耐煩聽他胡說八道，張群乃起立將他的話頭打斷，而以非常親切的口吻解釋蔣先生的苦衷說，總裁深恐由於副總統競選引起黨內的摩擦，為防患於未然，總裁有意使總統和副總統候選人由黨提名。如果大家同意，我即去另一間休息室報告總裁。於是，吳忠信即徵詢孫科的意見。

向總裁建議從緩行憲

孫說，他絕對服從總裁的意旨。吳氏乃問我的意見如何。我聽了他們一大堆的話，心中極不為然，乃申明不贊成這項辦法。選舉正副總統既是實施憲政的開端，則任何國民都可按法定程序參加競選，如果仍由黨來包辦，則我們的黨將何以向人民交代？我更強調說，以前在北平時，我便向總裁建議從緩行憲，先將國內政局穩定再說，總裁當時並沒有考慮我的建議，只說，解決今日問題一定要行憲。現在既已行憲，本人主張一切應遵循憲法常規辦理，任何其他辦法，本人將反對到底。程潛也自動發言，表示與我的意見一致。

他們見我詞意堅決，立論又無懈可擊，遂不再多言。最後居正站起來打圓場，說：「我看德鄰先生既不贊成這項辦法，那就請岳軍兄去回覆蔣先生吧。」才結束這一尷尬場面而相率離去。

後來在大會中，尚有人輕描淡寫，有意無意地提及黨提名方式，但無人附議。我本想起立發言，後見大家未討論此問題，也就算了。會後，白崇禧對我說：「你這次幸好未上台說話，此事既已不了了之，又何必再提呢？」

然而蔣先生並未因此罷休。不久他又單獨召見我，還是希望我放棄競選，以免黨內分裂。我說：「委員長（我有時仍稱呼他委員長），我以前曾請禮卿、健生兩兄來向你請示過，你說是自由競選。那時你如果不贊成我參加，我是可以不發動競選的。可是現在就很難從命了。」

蔣先生說：「為什麼呢？你說給我聽。」

我說：「正像個唱戲的，在我上台之前要我不唱是很容易的。如今已經粉墨登場，打鑼鼓的、拉弦子的都已叮叮咚咚打了起來，馬上就要開口而唱，台下觀眾正準備喝采。你叫我如何能在鑼鼓熱鬧聲中忽爾掉頭逃到後台去呢？我在華北、南京都已組織了競選事務所，何能無故撤銷呢？我看你還是讓我競選吧！」

蔣先生說：「你還是自動放棄的好，你必須放棄。」

我沉默片刻說道：「委員長，這事很難辦呀。」

蔣說：「我是不支持你的。我不支持你，你還選得到？」

這話使我惱火了，便說：「這倒很難說！」

「你一定選不到。」蔣先生似乎也動氣了。

「你看吧！」我又不客氣地反駁他說：「我可能選得到！」

蔣先生滿面不悅，半天未說話。我便解釋給他聽，我一定選得到的理由。我說，我李某人在此，「天時」、「地利」都對我不太有利。但是我有一項長處，便是我是個誠實人，我又很易與人相處，所以我得一「人和」。我數十年來走遍中國，各界人士對我都很好，所以縱使委員長不支持我，我還是有希望當選的。

蔣先生原和我並坐在沙發上促膝而談。他聽完我這話，滿面怒容，一下便站起來走開，口中連說：「你一定選不到，一定選不到！」

我也跟著站起來，說：「委員長，我一定選得到！」

我站在那兒只見他來回走個不停，氣得嘴裡直吐氣。我們的談話便在這不和諧的氣氛中結束。

蔣先生是有名的威儀棣棣的大獨裁者，一般部下和他說話，為其氣勢所懾，真可說是不敢仰視，哪裡還敢和他吵嘴。但是我則不然，他有時說我幾句，我如認為他沒有道理，就頂還他幾句。所以蔣先生誤以為我對他不服從，因而對我時存戒心。

蔣先生的「黑馬」

蔣先生逼我退出競選之事當然不久就傳出去了。許多支持我的國大代表頗為此憤憤不平。有一次，蔣先生往國民大會堂出席會議，只見會場內十分嘈雜，他有點不慣，招呼左右要代表們「肅靜點，肅靜點」！代表們不但未靜下來，樓上代表席中竟有人大聲反唇相稽，頗使蔣先生難堪。他氣憤極了，認為這大概又是擁李的人幹的。回官邸後不久，他就召集一個極機密的心腹股肱會議。出席的全是黃埔系和CC系的重要幹部。在會中，蔣先生竟聲稱，我李某參加競選副總統直如一把匕首插在他心中，各位如真能效忠領袖，就應該將領袖心中這把刀子拔去云云。

這故事是一位參預機密的「天子門生」劉誠之後來告訴我的。誠之是黃埔四期畢業生，由蔣先生資送日本入警官學校。抗戰期間，被派為警官學校西安第四分校教育長。勝利之後，駐於北平。他在北平的附帶任務便是偵察我和孫連仲的行動和言論，向蔣先生打小報告。所以他在行轅出入很勤，和我也很熟。日子久了，他發現我原是一個光明磊落的人，沒有什麼可報告的。相反地，他且為我的忠厚無欺所感動，不但同情我的處境，而且認為蔣先生那套作風不對，常在他的朋友面前為我抱不平說：「領袖對李先生那樣忠厚長者都不能用，也實在不對。」所以他時時把他們黃埔系中許多機密說給我聽。競選期中，類如以上所說的許多祕密，劉君都毫無隱瞞地告訴了我。我當然只有一笑置之。

蔣先生既知勉強我自動退出的不可能，他就只有用支助他人競選來擊敗我的一途了。因此他便發動CC系和黃埔系來支持孫科和我競選。

孫科本無意競選，現在何以忽然變成蔣先生的「黑馬」呢？據孫科左右和蔣先生的親信所傳出的內幕消息，其中有一段煞費苦心的故事：

當蔣先生認定我決不自動撤退之時，他便想請孫科出馬來擊敗我。在他想來，孫科是唯一可以擊敗我的人選。第一，孫科是總理的哲嗣，在黨內國內的潛勢力很大。再者，孫科是廣東人，可以分取我在西南方面的選票。

蔣先生作此決定後，便派蔣夫人去勸請孫科參加競選。孫科推託說，他寧願做有實權的立法院院長，不願做空頭的副總統。再者，競選需要競選費，他也籌不出這一筆費用。（待續）