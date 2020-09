無色覺醒》王丰:美國人教我們什麼?不要第一個喊開打!(圖/美聯社)

全球疫情過後,將誕生未來世界新霸主?

1930年那場席捲全球的經濟大蕭條,幾乎讓崛起中的美國崩潰,然而美國在前總統「富蘭克林.羅斯福」(Franklin Delano Roosevelt)帶領下,化危機為轉機,再化轉機為富強契機,因此事在人為,團隊領導者的策略和執行力,決定著國家未來命運。

20世紀初葉,第一次世界大戰,歐戰之前英國是世界最重要的強權,英國擁有廣大海外殖民地,又是產業革命先行者,擁有全球市場優勢,但是受歐戰拖累,元氣大傷,日不落帝國開始夕陽西下,美國趁勢崛起,誰曉得爆發經濟大蕭條,如山洪暴發差點讓美國滅頂。

羅斯福成為時勢造英雄的歷史巨人,他在就職演說裡講道「我們唯一值得恐懼的就是恐懼本身」(The only thing we have to fear is fear itself)。他這句等於昭告天下,他不怕,他是勇者,光有匹夫之勇也是不行的,而川普就是典型匹夫之勇,而羅斯福則是智勇雙全按部就班。

首先他從庶民生活庶民階級起心動念,從庶民著手,從庶民經濟救起。經濟大蕭條受傷最重的是小老百姓,民生物資吃緊,銀行倒閉領不到錢,羅斯福為了安撫人心,他在廣播電台開了一個節目「爐邊談話」(Fireside Chats),安撫惶恐難安的民眾。

羅斯福新政(The New Deal)環繞著三個R字開始進行改革:救濟:Relief;復興:Recovery;改革:Reform。新政救濟對象是窮人及失業者,進一步再讓經濟恢復到正常水平,並且改革金融系統,預防大蕭條再度爆發。

羅斯福經過三年多努力,逐漸從經濟大恐慌的困難逆境中,一路走來慢慢見到山洞盡頭的曙光。

羅斯福說「寧可做一個帶著慈善心做事而犯錯的政府,也比一個冷酷,毫無作為的政府來的強」羅斯福當年這番話,正好可以用來批判現在的川普政府當局。

羅斯福除了新政解除美國內危機,他也運用自私但靈活的國際戰略,將美國利益極大化。他清楚的意識到,不要隨便深陷戰爭漩渦泥沼,縱使要打仗也要精打細算,不打虧本的仗,既要打仗就要又有面子又要贏回裡子。

英國就是最好的反面教材,英國開工業革命風氣之先,可是一戰前夕,英國的工業產值竟被美國、德國趕超過去,再加上英國參加一戰,戰爭消耗了英國全國五年的財政收入,從債權國變成債務國,美國變成英國最大債主。從此英國一蹶不振,日不落帝國在經歷兩次世界大戰後倒地不起。

羅斯福看準了這些問題,所以二戰他忍到最後,幾乎全球主要所有國家都參戰了,美國才最後參戰。而且一參戰就是以救世主姿態出現,橫空出世,彷彿上帝。

美國是歐洲戰場最後參與者,參戰點是1941年12月珍珠港事變,比英國晚2年多;比蘇聯晚半年;比日本晚4年多;比德國晚2年多。美國在等什麼,在等別人打的差不多了,打的一敗塗地,斷垣殘壁,如倫敦、巴黎、柏林戰火連天,美再加入歐戰、太平洋戰爭。但是戰爭的煙硝,卻從來沒有波及美國本土。

更糟糕的是,美國早在參戰前,就跟任何國家都做起生意。包括賣給日本很多的鋼鐵石油戰略物資,來侵略中國大陸。

美國可以賣軍火、賣戰爭物資,給周旋各個主要參戰國家,手上滿滿現金,儼然是世界兵工廠、世界銀行。等到他老大參戰,他再以租借法案,借錢借軍火給同盟國打仗,戰爭結束再登門要債。別人打仗賠了夫人又折兵,美國打仗是越打越富強、越打口袋越深。

所以羅斯福教我們什麼?倘若世界大戰爆發,千萬別第一個喊開打,先讓子彈飛個幾年,算盤打精明了,再參戰也不遲!……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享!