無色覺醒》王丰：美國人教我們什麼？不要第一個喊開打！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第725集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國人教我們什麼？不要第一個喊開打！」

全球疫情過後，將誕生未來世界新霸主？

1930年那場席捲全球的經濟大蕭條，幾乎讓崛起中的美國崩潰，然而美國在前總統「富蘭克林．羅斯福」（Franklin Delano Roosevelt）帶領下，化危機為轉機，再化轉機為富強契機，因此事在人為，團隊領導者的策略和執行力，決定著國家未來命運。

20世紀初葉，第一次世界大戰，歐戰之前英國是世界最重要的強權，英國擁有廣大海外殖民地，又是產業革命先行者，擁有全球市場優勢，但是受歐戰拖累，元氣大傷，日不落帝國開始夕陽西下，美國趁勢崛起，誰曉得爆發經濟大蕭條，如山洪暴發差點讓美國滅頂。

羅斯福成為時勢造英雄的歷史巨人，他在就職演說裡講道「我們唯一值得恐懼的就是恐懼本身」（The only thing we have to fear is fear itself）。他這句等於昭告天下，他不怕，他是勇者，光有匹夫之勇也是不行的，而川普就是典型匹夫之勇，而羅斯福則是智勇雙全按部就班。

首先他從庶民生活庶民階級起心動念，從庶民著手，從庶民經濟救起。經濟大蕭條受傷最重的是小老百姓，民生物資吃緊，銀行倒閉領不到錢，羅斯福為了安撫人心，他在廣播電台開了一個節目「爐邊談話」（Fireside Chats），安撫惶恐難安的民眾。

羅斯福新政（The New Deal）環繞著三個R字開始進行改革：救濟：Relief；復興：Recovery；改革：Reform。新政救濟對象是窮人及失業者，進一步再讓經濟恢復到正常水平，並且改革金融系統，預防大蕭條再度爆發。

羅斯福經過三年多努力，逐漸從經濟大恐慌的困難逆境中，一路走來慢慢見到山洞盡頭的曙光。

羅斯福說「寧可做一個帶著慈善心做事而犯錯的政府，也比一個冷酷，毫無作為的政府來的強」羅斯福當年這番話，正好可以用來批判現在的川普政府當局。

羅斯福除了新政解除美國內危機，他也運用自私但靈活的國際戰略，將美國利益極大化。他清楚的意識到，不要隨便深陷戰爭漩渦泥沼，縱使要打仗也要精打細算，不打虧本的仗，既要打仗就要又有面子又要贏回裡子。

英國就是最好的反面教材，英國開工業革命風氣之先，可是一戰前夕，英國的工業產值竟被美國、德國趕超過去，再加上英國參加一戰，戰爭消耗了英國全國五年的財政收入，從債權國變成債務國，美國變成英國最大債主。從此英國一蹶不振，日不落帝國在經歷兩次世界大戰後倒地不起。

羅斯福看準了這些問題，所以二戰他忍到最後，幾乎全球主要所有國家都參戰了，美國才最後參戰。而且一參戰就是以救世主姿態出現，橫空出世，彷彿上帝。

美國是歐洲戰場最後參與者，參戰點是1941年12月珍珠港事變，比英國晚2年多；比蘇聯晚半年；比日本晚4年多；比德國晚2年多。美國在等什麼，在等別人打的差不多了，打的一敗塗地，斷垣殘壁，如倫敦、巴黎、柏林戰火連天，美再加入歐戰、太平洋戰爭。但是戰爭的煙硝，卻從來沒有波及美國本土。

更糟糕的是，美國早在參戰前，就跟任何國家都做起生意。包括賣給日本很多的鋼鐵石油戰略物資，來侵略中國大陸。

美國可以賣軍火、賣戰爭物資，給周旋各個主要參戰國家，手上滿滿現金，儼然是世界兵工廠、世界銀行。等到他老大參戰，他再以租借法案，借錢借軍火給同盟國打仗，戰爭結束再登門要債。別人打仗賠了夫人又折兵，美國打仗是越打越富強、越打口袋越深。

所以羅斯福教我們什麼？倘若世界大戰爆發，千萬別第一個喊開打，先讓子彈飛個幾年，算盤打精明了，再參戰也不遲！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！