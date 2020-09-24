美國直升機撒錢救市，反助長殭屍企業盛行。中央銀行最新報告指出，2008年全球金融危機以來，寬鬆的金融情勢使更多殭屍企業（zombie company）存活，導致主要經濟體生產力成長緩慢，是全球經濟陷入低成長困境的原因之一；美國聯準會（Fed）本次為因應疫情強化寬鬆的金融情勢，鼓舞投資人持續搶進包含垃圾等級的公司債，無視企業違約或信評調降情況大增，將更加助長殭屍企業盛行，並拖累生產力成長。

美國聯準會3月以來大規模寬鬆貨幣救市，導致其資產規模急遽擴張至新高，雖有助恢復金融信心，但也引發影響金融穩定、擴大貧富差距、引燃高通膨的質疑。特別是在全球經濟金融高度整合下，Fed貨幣政策在驅動全球金融循環扮演關鍵角色，Fed資產負債表擴張對全球經濟金融帶來的隱憂不可不慎。

中央銀行剛結束的第三季理監事會議，針對Fed資產負債表近期擴張情形和可能的影響與問題，用了17頁簡報說明其影響，代表央行對此問題高度重視。

除了殭屍企業，央行也力陳美國的寬鬆措施可能擴大貧富差距，削減消費成長動能，不利未來經濟成長；Fed龐大的資產負債表或再擴增並維持高檔，未來一旦開始考慮縮表，將再次對全球金融市場造成巨大影響。

央行據此提出所謂「K型復甦」論，意即Fed推出大規模的救市措施後，股市迅速彈升，其他金融資產也呈相似走勢，但持續請領失業救濟金人數則以相當緩慢的速度下降，金融市場與實體經濟因而呈兩極化的K型復甦，恐進一步擴大美國貧富差距。

央行有此憂心，其來有自，主要是全球金融危機及大衰退過後的十年，美國中等所得家庭（家庭所得分配級距40％～70％）的財富仍未回復到衰退前的水準，但所得分配級距在前10％富人的財富卻擴增了19％，主因即是前者難以從股票上漲受益。

這樣的情況下，央行寬鬆雖讓金融資產價格衝高，但就業市場緩慢恢復，恐致貧富差距進一步擴大，進而限縮整體消費支出，影響長期經濟展望。特別是美國民間消費全球占比高達30.6％，美國消費需求一旦減弱，將連帶削弱全球經濟成長力道。

再者是相較於2013年，Fed本次的資產規模更加龐大、握持資產種類更多元，央行因而示警，認為未來Fed一旦開始考慮縮表，2013年縮表恐慌（taper tantrum）事件可能再度重演，且對全球金融市場衝擊的幅度可能更劇烈，成為威脅全球金融穩定及經濟復甦而必須密切關注的風險。

回顧2013年5月22日，在Fed資產規模為3.4兆美元、向銀行體系挹注流動性約1.9兆美元之際，當時的Fed主席柏南克在美國國會聽證會釋出縮減QE購買規模（tapering）訊息時，一度衝擊全球金融市場，並造成新興市場國家股、匯市反轉下跌；目前Fed資產規模高達7兆美元，且依照Fed目前購債步調，其資產規模將進一步擴增，有國際銀行預估Fed 資產可能於明2021年底達10兆美元，相較2013年，Fed政策若是轉向，影響勢必更猛烈。

今年全球經濟因疫情陷入自1930年代經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴重的衰退，各國積極採取擴張性政策以支持明年經濟成長，但央行也示警全球金融脆弱性已在上升，主要是大規模寬鬆政策雖是因應疫情所需，但同時也加重政府及企業債務，使得金融脆弱性進一步上升。相關風險一旦升高或實現，將延後及削弱全球經濟復甦時程及力道。

事實上，Fed為因應疫情，本次已創下多項紀錄，在疫情爆發後短短兩個月時間，即重啟因應全球金融危機時曾使用的多項緊急融通措施，及針對公司債及市政債等推出新工具，其緊急救援機制的多樣性和創紀錄的資產購買，雖迅速穩定美國金融市場，但也影響全球風險胃納及跨境資本移動。

但這樣的過度寬鬆恐除引發泡沫化疑慮、助長殭屍企業、拖累生產力成長，金融市場與實體經濟呈K型復甦也可能擴大貧富差距、削減消費成長動能，加上未來縮表恐慌事件可能再度重演，Fed的印鈔政策究竟是糖衣還是毒藥，已成為各國央行心中最關切的議題。

(工商時報)