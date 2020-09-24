兩岸關係原本就緊張，美中衝突升高後就更加惡化，無論誰在11月當選美國總統，只要中美結構性衝突因素仍在，兩國戰略性對抗關係就不會改變。台灣身處兩強對壘前沿，美國固然提高了對台灣戰略價值的估量，因而更加支持台灣，提供更多支援。但另一方面，北京對台灣親美抗中走向卻更惱火，解放軍不斷對台軍演，就是濃厚的政治警示，一則警告勿踩紅線，另則提示「某個大國」適可而止。面對台海風雲日緊，台灣身處兩強之間，親疏導向與進退問題確實費思量。

台灣究竟應該親美一點，以便尋求更多的安全保護？還是在美中之間平衡一點，以免刺激中共當局下定決心加速統一台灣？這個問題可以從不同角度考量，也會有不同的判斷。其中一個視角是，台灣人是否為中華民族的一分子？台灣人究竟是否也是中國人？這個身分認同問題，不必然成為在國際社會判斷敵友的指南，也不必然決定我們的結盟選擇，但在與大陸的關係上，卻是一個非常重要的面向，須清晰思辨利弊得失。

對於身分認同問題的思考，還應明白一個分野，就是政權與人民並非一體，兩者在一定程度內是可以區隔的，比如中共政權和中國人民就非等同，而對於政權的評價，必須與民族認同的歸向有所區分，不應由於對執政集團的嫌惡而影響民族認同與身分認同。即使美國副總統彭斯與國務卿蓬佩奧發表類似討伐中共的檄文，也是將中國人民與中共當局分別開來。

台灣人的身分認同發展，過去30年來確實發生重大變化，依據調查，自認為是台灣人的比例持續增加，自認為是中國人者相對變少，認為自己「是台灣人也是中國人」的比例也呈下降趨勢。這個變化與兩岸隔離發展與體制差異有關，也與台灣人對於中共政權的評價有關，但未必與身分認同有關。

兩岸有各自的政府，誰也不能否定對方的存在，即使在政治身分（公民）的認同上，可以將台灣人和中國人區分為我群與他群，但從歷史、文化與血緣上看，兩者並非可以截然分割的，如果硬將兩者對立，連中國人的身分也完全拋棄，就顯違背客觀的事實；如果因為主觀性的身分認同變化而自外於中華民族，不僅數典忘祖，還勾連外國公然分裂民族，就更有違民族大義了。

台灣民眾無論政治價值觀為何，兩岸共同擁有的中華民族五千年文化、血緣、語言文化等，都有鐵錚錚事實的強力印證，任誰也無法否認。我們當然是台灣人，但也無法否認自己的中國人身分。從血緣上看，9成以上的台灣人上追3代，都有中國血緣傳承，我們的先祖包括1945年日本戰敗撤離後來台、1949跟著國民黨撤退來台，更多是早期從大陸沿海地區渡海而來，台灣的原住民經過世代通婚，也不乏有中國祖先者。

深一層看，漢文化是台灣文化的主要構成部分，當然，台灣也融合了南島文化、日本文化，甚至美國文化，加上百餘年來，兩岸多數時間分治，因而產生了不同的文化底蘊，這些內涵造就了台灣文化的獨特性。但不能否認，漢文化在多元的台灣文化中是主要的成分。兩岸政治分立，台灣人不是中華人民共和國公民，不是其轄下的中國人，但文化上血濃於水的關係，中華民國公民當然都是中華民族脈絡下的中國人。

當前在大陸的中國人與在台灣的「台灣人也是中國人」之間，因為長期的隔海分治而有隔膜，因為政治體制不同而有歧異，更因為在兩岸統一問題上意向不同，因而產生歧異，在價值觀上也有若干差距，因而產生區別心，但彼此的民族文化共同性仍然根深蒂固，應可創造更大的共同利益基礎，「和平」應該是兩岸最大的共識。

台灣人有新時代的身分認同，但在文化與民族利益上，與大陸的中國人是相容而沒有扞格的，兩岸在體制、價值觀乃至於統獨意向上有歧異，但兩岸一家人，可以包容歧異，再經過交流、合作而邁向心靈的契合，在中華民族復興的過程中相互扶持，共享歷史機遇為中華民族子民帶來紅利與福祉。