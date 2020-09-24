本月18日大陸在台海軍演時，國防部發布新聞稿指責「中共解放軍機逾越海峽中線」，大陸外交部發言人汪文斌回應「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂海峽中線」，我外長吳釗燮則嗆這是兩岸長期默契，陸方做法摧毀台海現狀。海峽中線究竟是帶來戰爭？還是摧毀和平？

毫無疑問，海峽中線首先是冷戰產物。當年簽訂《中美共同防禦條約》時，美為表明協防僅及台澎不及金馬，因此劃下這道無形防線，原意是避免美陸軍事衝突。但這條防線，兩岸當年都不承認，因此國軍運補船照樣到金馬，甚至美軍背後撐腰的U2偵察機也抵近閩浙偵察，直到1990年代終成和平防線，井水不犯河水。

儘管美陸建交後形勢丕變，台海是公海，國際法上也不承認其存在。但1992年兩岸達成「九二共識」後，其實也向全球宣告了相互承認治權的意義。換句話說，這樣的默契純粹出於兩岸的善念。兩岸關係好，中線就是和平的延伸，兩岸鬧僵，中線就成了挑釁的載台。

2015年農曆年前後，大陸逕自發布開闢M503航線，台灣當時反對理由就是離海峽中線太近及可能干擾金馬航線。雖說國際民航組織ICAO審核安全無虞，不存在不利影響，但基於兩岸溝通與默契，大陸還是西移了6浬，延後了另3條銜接航線。

兩岸承平年代，善意及溝通自能化解問題。如今美台走向準聯盟，美陸天天喊戰臨戰準備開戰，台海何能不走向驚濤駭浪？默契必然跟隨善意，一旦走向了反面，北京必然如同面對「反獨」，模糊空間也就不存在了。