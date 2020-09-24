時序進入秋分，氣候轉涼，台電公司的供電狀況似乎較前兩個月緩和許多，在台中電廠8號機與通霄電廠3號機陸續進入歲修後，仍能維持代表供電充裕的「綠燈」。

我國目前的基載供電透過煤電、核電與氣電的協力仍足以維持。其中，核電占比超過11%，發電功率比例相當於今年以來每日的備轉容量率；換言之，現有的4部核電機組於5年內除役後，新增發電機組若不及上線，供電綠燈要求的10%備轉容量可否堅守，將面臨極大挑戰。另一方面，依據民進黨政府的能源政策，2025年的燃氣發電占比將達50%，但天然氣的安全存量目前僅有7至10天，即便規畫未來將提高至14至21天，仍明顯低於煤炭的36天與核燃料的540天，兩岸真要進入長時間對峙情勢，能源安全失守勢必拖垮國家安全。

本月1個周末下午，曾經震驚全國的815大停電事件幾乎重現，狠狠地戳破目前供電充裕的假象。9月19日下午5點多，位於花蓮的和平電廠輸出線路遭受雷擊，兩部運轉中的機組同時跳機，北部瞬間喪失約120萬瓩的供電，占同天3248.6萬瓩尖峰負載的3.7%；供電頻率也降到59.43赫茲，接近低頻卸載的狀態。

坦白說，當天的備轉容量率實績值達10.2%，來自和平電廠的短少發電量根本不及備轉容量的一半，理應不足以影響全國整體供電。然而，機組跳機後，台電卻立即啟動多項緊急因應作為，除了供電系統降壓3%、降頻0.1赫茲運轉，同時啟動3座核電廠內的6部氣渦輪發電機，並將平時僅有4至6部機組運轉的抽蓄式水力發電，改為10部機組全數啟動的模式，台電甚至要求民間的氣電共生出力協助。

供電充裕的狀態下何以出現如此驚心動魄的調度事件？這得歸咎台電對於備轉容量率的計算方式。現行作法是太陽光電與風電發電量都可計入每日最大供電能力中，而備轉容量率又是以最大供電能力扣除最大用電量後，再除以最大用電量得之。因此，當光電的預估發電量被計為250萬瓩時（夏季幾乎均如此），也會同時膨風備轉容量率7.7%。

結果當天下午5點多，光電發電量僅剩0.5%，實際的即時備轉容量率在光電大幅減弱後也只剩3%，和平電廠跳機其實已超出當時備轉容量所能救援的供電量，幸虧台電多項救急措施奏效，解除了限電危機，也保住政府的顏面。

入秋以後，電力需求下降，公、民營發電機組會陸續進入歲修。而供電問題才剛開始浮現，就以凶險萬分的情境挑戰全台電力系統，明年核二廠進入除役階段後，只怕問題更加棘手。籲請經濟部別當鴕鳥，當「綠燈不再是綠燈」，救急亦不能成為常態時，務實面對並解決問題，才是正辦。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）