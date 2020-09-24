去年選舉季裡，網上有個熱門問題是，「什麼東西每隔4年就會出現一次？」答案有奧林匹克運動會、世界杯足球賽、2月29日（閏年），最後一個是宋楚瑜。他第5度加入總統選戰，屢戰屢敗，也屢敗屢戰。由於人們壽命延長，政治領導人都企圖延長自己政治生涯。

做生命的最後一搏。今年最典型的例子是現年78歲的美國民主黨總統候選人拜登，已縱橫政壇40餘年的他，做了8年歐巴馬的副總統，2016年民主黨初選敗給希拉蕊，可見他心裡有多麼不甘。參加民主黨初選的俱為老先生、老太太，如桑德斯和伊麗莎白華倫，都在最後一搏，老人大觀與年輕的美國對比，讓人嘖嘖稱奇。

而台灣2024年總統選舉，也有很多政壇老將不甘雌伏，例如民進黨的蘇貞昌、游錫堃、藍營更是有幾位大老躍躍欲試。柯文哲2018年只贏3000多票，近年來已失去博眼球能力，民眾黨聲勢也搖搖欲墜，2024年肯定是他的最後一搏。

放眼世界，最後一搏有成功、有失敗，縱使居大位，也有表現平平或讓人失望，甚至遺恨歷史的政客。最著名的例子是馬來西亞首相馬哈迪，他在位22年，帶領馬來西亞橫跨80、90年代，統帥馬來西亞從農業走向工業，提出「向東學習」，和日韓等東方國家學習工作精神、道德價值，被稱為「馬來西亞現代化之父」，更自詡為第三世界代言人與西方對抗。第一任總理離任時已78歲，大家都認為他應該安享天年，但他2018年以93高齡再次競選總理成功，但不到兩年就被迫辭職，第二任時政績平平，施政不受歡迎，不能組成多數聯盟。不到兩年就被迫辭職，又成為世界民選任期最短的首相之一，選民對這位政壇耆宿頗為殘酷。

而高齡復出最具悲劇色彩的是英國首相邱吉爾，1945年德國甫投降，就是這位英雄失敗的開端。戰爭結束，英國戰時內閣必須解散。原本信心滿滿、認為憑藉邱吉爾在戰爭中的功勞定能順利當選的保守黨，卻在大選中慘敗，無法組閣，邱吉爾成為在野黨後段班的議員，權力的失落滿載在他的回憶錄中。但6年後，1951年大選，保守黨擊敗工黨，重新執政，邱吉爾再度出任首相，任內政績還算輝煌，與美國維持著「特殊關係」，並著手重整戰後的秩序，積極推動韓戰停戰，使英國得以退出朝鮮半島的泥淖，並憑藉其文學作品，在1953年獲得諾貝爾文學獎，由於中風，精神和體力大不如前，邱吉爾以80歲之齡在1955年辭職，但最令人懷念的仍然是他在二次大戰的彪炳戰功。

台灣也輒有政治人物，老驥伏櫪，屢屢出山。例如親民黨黨魁宋楚瑜不只5度競選總統，也選過台北市長，但是似乎越選越糟，不僅得票數減少，不分區立委連兩屆都掛零，還好今年政黨票得到3.6%，還能拿到每年2000萬的補助金。下屆可能連補助金都拿不到了。

其實，眾長者再出江山，除了要再度為民服務，還是放不下權力的滋味，王永慶晚年時，已交棒給7人小組，但我訪問他時，從他抿緊的嘴唇，剛硬的臉部線條中，仍能看出濃濃的不甘和失落。

政壇上的老臉，尤其國民黨及民進黨的高層，不應該再戀棧權力，認為捨我其誰，放不下自己的使命感。時代驟變，社會各階層已接班，領導高層何不放開心胸，退居幕後，做下一代的King Maker，完成世代交替的歷史任務。