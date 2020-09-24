言論自由是民主的基石，獨立公正的司法體系，則是捍衛言論自由的保護盾。近年來民進黨政府權力日益膨脹，府、院、黨、國會、司法、媒體及網路一把抓，人民的言論自由權遭到嚴重的壓縮，台灣的民主基石也日漸侵蝕，美國法官為捍衛言論自由，勇於阻擋川普政府的政策，同樣的情形在台灣能不能做得到？深思之下，令人為台灣的民主憂心。

美國商務部以國家安全為由，宣布20日開始禁止下載中國騰訊旗下的通訊軟體「微信」，美國的微信用戶聯合會8月已對此提出訴訟，加州地院法官畢勒20日裁決，暫時中止川普政府的微信禁令，理由是此禁令可能損害美國憲法增修條文第一條保障的言論自由。簡而言之，此案是行政權對通訊管道的封殺，侵犯了憲法明定的言論自由，而司法部門出面阻擋了行政部門。

管制言論與思想洗腦

言論自由是一個民主國家最重要的支柱，沒有它，民主將無法健全運作。為什麼呢？因為言論自由的背後，就是思想與信仰的自由，如憲法所明定的，每個人都有平等的權利擁有自己的想法及表述權。不同的想法，都應該有平等的表達權，不虞遭到任何打壓整肅。有了完全的言論自由，才有真正的思想自由，因為言論是思想的出口，箝制了言論，就箝制了思想，捏住一個人的嘴巴，就捏住了思想的翅膀，讓心靈不能自由飛翔。

而言論自由存在與否的關鍵，就在於異議的自由，在於人民有沒有受到尊重及保護的空間，可以自由自在地表達出和主流乃至當權者不同的想法。提出符合主流或和當權者一致的主張，當然是安全的，但真正檢驗民主程度的指標，是政治不正確的主張是不是能得到同樣的發抒空間。

過去民進黨在威權時代搞抗爭，種種主張在當時的環境中都是極度政治不正確的，如今台灣已經民主化，言論和思想解除桎梏，不應該再有特定言論遭到打壓，更不應該有任何人因為主張而獲罪，否則即與集權國家的思想犯無異。言論空間應該百花爭放，不能只容許民進黨路線的言論。言論自由一點折扣也不能打，某些主張享有比較多的言論自由，那不叫言論自由，那叫言論管制。如今民進黨政府權力日益膨脹，台灣的言論自由已經遭到壓縮和扭曲。壓縮，在於表達空間；台獨可以高唱，主張兩岸和解或探討一國兩制台灣方案，就要遭到全面圍剿乃至司法追殺。扭曲，在於是非忠奸；當權者把自己擺在道德裁判的高位，顛倒黑白地對異議者扣上紅帽子進行人格謀殺。

讓行政權膨脹到可以對人民的言論主張作道德裁判，其實就是回到了利用思想審查控制社會的舊時代。這對民主的侵蝕非常嚴重。因為一個異議不能自由發聲的社會，必然不能對當權者形成足夠的監督制衡力量，人民知的權力被蒙蔽，糾察當權者的力量被削弱，這種思想審查與壓制言論的社會，與健全的民主自由體制相去甚遠，我們數十年打造的民主果實，也將因此枯萎衰敗。

鞏固自己的長久權位

司法是正義的最後防線，也是民主的保護盾。由於人民與當權者的權力完全不對等，當權者侵犯人民的言論自由時，人民必須仰賴司法保護，一如美國法官對言論自由的堅持。但看到我們的大法官認定黨產會的諸多違憲違法行徑都沒錯；檢察官不約談蘇嘉全，又輕輕放過林佳龍，讓人不得不懷疑如今台灣的司法，還有沒有人能不懼、不舔當權者，為了捍衛言論自由及民主運作，敢護住人民，對當權者說不。

民進黨政府大量刪減課綱裡的中國歷史，從根源讓下一代與中國脫鉤，又對主張兩岸和解的異議人士發動從官方至網軍的攻擊，外加《反滲透法》的鐵網，以及將批評政策者依《社會秩序維護法》、《刑法》偵辦，甚至威脅人民不准參加兩岸交流的活動，說穿了，都是當政者濫用司法、警調力量，企圖管制言論與思想洗腦，以鞏固自己的長久權位。民進黨視中國共產黨如妖魔，其實她和共產黨已愈來愈像。