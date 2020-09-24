展現台美好交情？ 3架F16衝場 國防部大秀肌肉預告片！ 17:452020/09/24 言論 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 展現台美好交情？ 3架F16衝場 國防部大秀肌肉預告片！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 展現台美好交情？ 3架F16衝場 國防部大秀肌肉預告片！ 展現台美好交情？ 3架F16衝場 國防部大秀肌肉預告片！ #F16 #衝場 #國防部 #秀肌肉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洞洞板的「牆」收納！7 大洞洞板設計妙用 ＆ 洞洞板哪裡買推薦 15:382020/09/24 居家生活 頭條揭密》共軍對台導彈情報遭洩露 台情報網遭重大災難 01:212020/09/24 政治 《類股》週年慶將開跑 富邦媒、遠百蓄勢待發 07:442020/09/24 財經 被動還擊 何苦花大錢軍購 04:102020/09/24 時論廣場 工業局籌組創新領航館 四大主題超吸睛 15:312020/09/24 財經 聖嚴法師紀實電影《本來面目》 雲林十月兩場公益放映 15:352020/09/24 生活 台灣創新技術博覽會開幕 串聯生命、能源、資源永續理念 15:122020/09/24 生活 爆料韓國瑜將參選台北市長 苦主曝自身下場 15:502020/09/24 政治 《百貨股》秋節將至 統一超虛實並進衝業績 12:332020/09/24 財經 中職》味全龍明年參戰 一軍仍傾向打120場 15:372020/09/24 體育 言論熱門新聞 快評》ECFA不會中止 - 短評 - 言論 張光球》川普占盡台灣便宜 - 觀點 - 言論 徐宗懋》民進黨的兩岸戰爭 - 觀點 - 言論 帥化民》被動還擊 何苦花大錢軍購 - 觀點 - 言論 奔騰思潮：何志勇 》不能成天只想把中華民國藏起來 - 海納百川 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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