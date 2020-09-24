中美高科技戰隨美國大選愈近而更劍拔弩張。川普政府8月認定抖音與微信違反國家情報法（2017 National Intelligence Law），兩者APP原上周日須於Apple store和Google play平台下架，11月12號後將禁止網際網路業者為其傳輸，全面封殺於美境。

根據app annie調查，微信在美有近330萬活躍用戶，有用戶引述憲法第一修正案（言論自由）向法院申請緊急處分，暫停下架之行政命令，法院已批准。抖音則決定將美國及國際營運部分售予美商，換取持續經營。然出乎意料，抖音拒絕微軟，轉向系統供應商甲骨文／零售業龍頭沃瑪團隊。

微軟有雲端服務、遊戲機及office軟體的高市占率，獨缺社群媒體，併購抖音可補不足，與四大科技業者抗衡。對抖音言，上架微軟雲端亦可藉其平台市占率再擴張用戶數，可謂雙贏。但為什麼抖音卻選擇幾乎沒有互補性的甲骨文／沃瑪呢？

甲骨文執行長Safra Catz在2016選舉時就曾捐贈川普，並在勝選後擔任過渡團隊一員，而甲骨文創辦人Larry Ellison在2月時亦曾在自家豪宅幫川普辦募款餐會，為矽谷中極少數共和黨支持者。抖音聯姻對象可謂政治正確，既然要配合川普政策，好處當然要給川普好友，才能得到川普由衷祝福。可想而知，今年川普的政治獻金中，Safra與Larry肯定是大戶，這也是上繳「服務費」。

這是對大陸業者赤裸裸的政治勒索，卻不是川普團隊的唯一。前白宮顧問班農上月因侵占美墨長城捐款，被FBI逮捕的地點是在大陸異議人士、紅頂商人郭文貴的遊艇上。班農的慈善基金會也接受郭近1億美金的捐贈，據推測是疏通郭的政治庇護。川普團隊其實把自身利益置於國家之上，反中除了選票考量外，還可趁機撈一票。川普若連任，大陸加碼買農產品，說不定就政策大轉彎，從反中到友中，哪還記得什麼對台灣的承諾呢？

大陸政府稱此交易是霸凌中國企業，並揚言抖音所用演算法涉及人工智慧，屬禁止輸出項目，可能否決併購。大陸甚至重提「不可信賴者名單」，禁止與危害中國主權或違反市場秩序者交易。如果實施，蘋果與谷歌（手機）可能首當其衝。

與此同時，川普催促司法部與共和黨的州檢察長硬起來，調查社群媒體有無利用管理用戶貼文而壓制保守派言論之事實；並籲請國會修正通傳法230條，避免社群媒體規避管理言論的責任。

美國大選牽動了政治人物對社群媒體的愛恨情仇。川普2016年時得利於社群媒體的穿透力，成功動員了中西部的老白男。2020年社群上卻充斥批判川普的聲音，故欲以行政權力節制。社群媒體終究還逃不出政治人物權柄，當為政治人物所用時，護其榮光；不能為所用時，求生不能呀！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）