《科學人》期刊撤下農委會對於美國進口來克多巴胺（簡稱瘦肉精）豬肉的廣告，並且道歉、退廣告費，在當下惡劣的「相信政府相信黨」政治氛圍中，其社會勇氣獲得了社會普遍肯定。

農委會主委陳吉仲儘管再度被狠狠打臉，他依然麻木不仁的耍廢置若罔聞，顯示國家機器的操控者早已不在乎社會觀感與基本的廉恥，即便他被譏當農運、農民叛徒又如何？高官厚祿及手中分配鈔票的權力，才是目前執政集團的唯一念想。而他們也不怕你講，因為媒體早就一把抓，人民根本不再有媒體近用權。

於是，你眼睜睜看他們把國庫的錢敞開來花，不斷砸大錢催眠國人、硬建構領導中心錯誤政策的合理性。古今中外，政令宣導不是新鮮事，但執迷不悟、糟蹋國人還沾沾自喜者，實在不多；這些明擺著欺負人的政客，「愛台灣」從不離口，台幣價值的威力更讓愛錢勝過一切的綠媒與媒體從業人員前仆後繼，連美國人自己都拒吃的瘦肉精產品，這個政府就是要眾口鑠金、逼你吞下去：「看，這麼多媒體都說安全，你還擔心嗎？」是的，清醒的人民都必須更擔心了。

卑鄙真是卑鄙者的通行證。同一個農委會的廣告宣傳標案中，我們看到了《科學人》期刊下架廣告，但「收錢辦事」的其他媒體呢？

攤開農委會、立院整理的相關資料，光是已經在9月初執行完畢的萊豬宣傳，就包括了鏡傳媒、風傳媒、放言官網等。其中放言就是知名媒體人周玉蔻在蔡英文上台後創辦的，高報酬網羅諸多在線媒體人配合發稿，在新聞圈早就是公開的祕密。無怪乎外界質疑，這筆標案的源頭是民進黨中央的派系「海派」所營利的三立電視台得標，而三立再供稿置入給其他媒體。這些交易裡頭混雜著：犧牲台灣人集體利益的醜陋執政、國家公器、新聞媒體、無辜受眾，這樣真的沒有關係嗎？

三立電視台、民視與民進黨的關係，若說是當今台灣的「央視一、二台」並不為過，他們雖然沒有公開宣稱自己「姓黨」，但為黨喉舌、為黨前鋒絕對是有目共睹。多少公家鉅額標案都在他們「自己人」當評委的特殊境遇下得標，而他們每天日以繼夜的電視政論節目壓制人民的質疑、鋪天蓋地的網路訊息攻擊反對意見者，彷彿就是官媒互相利用依存的赤裸關係。在任何一個先進地區，這都很髒很臭，但在台灣他們就是如此的永保安康。

國家的制度與官商分際，究竟重不重要？媒體淪為國家暴力傳聲筒，在訊息接受餵養、在標案汲取養分，究竟對國人與整體社會長期發展是病灶還是值得驕傲？在總統府前發言人丁允恭攪入的調查員、女記者性醜聞背後，如果我們的媒體及群眾只看見八卦，那這血淋淋的教訓，未免也太虧了。

台灣人，如果在這次美國以瘦肉精產品侵略台灣，而你還不知道媒體與政府間各種交易的醜陋，那政客們把你吃得死死的，不是剛剛好而已？

（作者為資深媒體人）