24日清晨很多台北市民被天空中的隆隆戰機聲驚醒，抬頭看到成群的戰機群編隊掠空而過，以為是共機來了，兩岸要開戰了。國防部隨即在臉書貼文「麥緊張」，這是國慶預演啦！許多民眾還是被嚇出一身冷汗。蔡總統更幽默了，她問民眾「有聽到空軍Morning call嗎？」

往年也有國慶預演，但從來沒有人懷疑是兩岸要開戰了，為何今年民眾會被嚇出一身冷汗？由於共機最近連續多日多層次、多架次擾台，而且大陸外交部發言人公開說「海峽中線根本不存在」，兩岸的兵凶戰危已經持續了一陣子了，誰都會被空中的隆隆聲或隔壁的鞭炮聲嚇出一身冷汗。

臉書上隨即一片討論戰爭可怕的貼文，「現在的台灣人有經歷殘酷戰爭的，只剩90歲以上的老人了，其他的人對戰爭的殘暴血腥、家破人亡根本無法了解，也不想了解，對戰爭麻木不仁。」看看蔡政府的態度，從總統、國安會、國防部、外交部、陸委會，哪個單位在避戰？

美國拿台灣當馬前卒，不斷加碼刺激對岸，相繼派出阿札爾、柯拉克來台；大陸除揚言已經破壞美中三公報，也加碼對台極限施壓。蔡政府此刻滅火猶恐不及，哪還有心思跟著美國起舞，在火上加油添薪？

台海危機目前是最緊張時刻，海峽中線的默契都沒有了，共機愛來就來，我空軍疲於奔命，哪天要是擦槍走火呢？96年台海危機時，中共在外海射飛彈，美軍出動航母，李登輝敢大聲說「免驚，空包彈啦！」那時候，兩岸有密使溝通；現在蔡英文有密使溝通嗎？每天對著大陸嗆聲，哪天如果真的共機來Morning call 呢？