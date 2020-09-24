清晨6點45分，幻象和F-16戰機呼嘯飛過台北的天空，緊接著，陸軍黑鷹直升機和CH-47SD運輸直升機，轟隆隆地編隊掠過；突如其來的巨響，驚醒了睡夢中的台北市民，許多人憂心忡忡地問道：共軍軍機侵入領空了？戰爭開打了？幸好，國防部隨即發布新聞：免驚！是國慶活動的預演啦！

國慶預演，空中參演部隊編隊試航，讓人們成了驚弓之鳥，卻也反映了人們對當前兩岸情勢兵凶戰危的不安心理。何以致之？關鍵就在於那條虛擬的、依賴兩岸善意與默契才存在的海峽中線。

前兩天，大陸官方聲稱，兩岸不存在所謂海峽中線。外交部立即反駁，台灣與中國之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。論反應，外交部可謂迅速，但論理，外交部犯了大錯。

對國際法及冷戰歷史稍有涉獵的人都明白，所謂海峽中線是冷戰時期美國為了要限制台灣與中共「保持必要距離」，所設下的一條虛擬中線，並非國際法所規範的國與國之間，政權與政權間，事關領土、領海界線、領空重疊區域的爭議，若非依賴實力原則維繫，就必須仰賴雙方的善意和默契。準此，當外交部承認所謂海峽中線是一「默契」時，就等於承認了海峽中線是虛擬的，是不存在的。默契在，中線在，默契消失了，中線也就消失了。

默契，來自善意，所以，兩岸互有善意，關係交好時，維持默契就是成了共識。兩岸關係下滑，維持「默契」，就不再是共識。所以，真要追究海峽中線那麼，究竟是誰打破了海峽中線的默契呢？或者說，是誰讓兩岸關係變壞、變差的呢？報載陸媒將連續7天刊文詮釋「九二共識」，幫助兩岸民眾正確認識。很顯然地，北京指稱海峽中線不存在，劍指的，正是蔡英文否認九二共識那件事。引申而言，既然台灣否認九二共識，我便否認海峽中線默契；台灣不喜歡和平統一，那麼，我就撤掉和平統一。海峽中線不但牽扯九二共識，還關係到和平統一呢！

海峽中線爭議未決，偏偏蔡英文總統又跑到澎湖訓示空軍健兒「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威？」蔡英文錯誤地引申「領空」，讓原本就緊繃的海峽上空，更形嚴峻。

領空，是指一個國家領土與領海（12海哩）上空的空域。蔡總統勉勵空軍健兒，不可讓別人在自己的領空上耀武揚威，問題是，中共軍機繞台、擾台，都是事實，卻從來沒有進入我們的領空啊！蔡總統這麼一說，語意上很容易招致誤會。彷彿是說，當中共軍機尚未侵入我領空時，廣播驅離、飛彈追蹤警戒即可，但絕不容許侵入領空。如此一來，一方面似乎再次否定了海峽中線的存在， 一方面似乎又明確地指示了我軍行使自衛反擊權的時機和空域，彷彿帶著一絲挑釁的味道。

蔡總統憂心兩岸對峙，容易因擦槍走火。其實，擦槍走火的，不一定是對陣的兩軍，也有可能是隔岸觀火的第三方刻意製造事件所造成的。大陸媒體近日便披露，美軍機冒充菲律賓及馬來西亞航班識別號，飛入共軍軍演區域偵蒐。也有陸媒報導，解放軍軍機在台海空域用雙語驅逐美軍戰鬥機。第三國伺機介入、製造事端導致誤會而爆發戰事的危機，不可不察，不可不慎。

海峽中線既是默契所形成，與其爭論海峽中線存在與否，相互指責戰鬥軍機是否越線挑釁，或是憂心會不會擦槍走火，不如回歸原點，檢視兩岸默契消逝的根由，重建默契共識，找回兩岸原有且應有的和平氛圍。

孫子兵法有言:「勿恃敵之不來，恃吾有以待之，勿恃敵之不攻，恃吾有所不可攻也。」兩岸對戰，台灣，無以待之，亦無有所不可攻。但是，兩岸有默契、有善意、有共識，無論名稱為何，皆是和平種籽，也是台灣有以待之，有所不可攻的最重要本錢。(作者為資深媒體人)