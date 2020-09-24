國際鳥盟（Bird Life International）是一個致力於保育鳥類和它們的生態環境，以及全球生物多樣性的國際非政府組織聯盟，成立於1922年，現有遍及100多個國家地區的120多個夥伴成員，包括在香港台灣與大陸的各觀鳥組織。

報載台灣中華鳥會 9月15日在官網稱，該組織被國際鳥盟除名，原因是其 「中文名稱對國際鳥盟的夥伴關係造成經營風險」，並稱國際鳥盟9月7日通過全球理事會決議，要求中華鳥會更改名稱，並簽署 「承諾不促進或宣導台獨」。

可嘆區區鳥會，卻能看到中美關係的走向。首先，中美這兩個世界最大經濟體民族的共同特色，就是都能臨危不亂、浴火重生，只要讓人民自主發揮潛力，都已經並能繼續為世界文明創造巨大貢獻。

從抗擊新冠疫情看，聯合國秘書長於9月20日稱，新冠疫情讓世界在達到聯合國可持續發展的某些目標中倒退25年，盛讚中國在世界抗擊新冠疫情上的貢獻。

據世衛組織(WHO)與世界實時統計數據(Worldodometer)對世界215個國家與地區的調查，截至9月18日，美國有696萬7420已報告的新冠疫情患者，高居世界第一，平均每百萬人口死亡人數是615人。中國大陸已報告的新冠疫情患者是8萬5279，居世界第41名，平均每百萬人口死亡人數是3人，台灣地區的成績更好，平均每百萬人口死亡人數是0.3人，居世界第174名。

而大陸近15億人口大國能有此較低的死亡率，顯示了大陸治理新冠疫情的超強能力，讓它更能夠騰出手來處理其它國家大事，這該是當前中國比起美國的一大優勢。

從經濟看，在G20的20國中，2020年第2季環比2019的GDP，只有中國正增長3.8%，OCED數據稱：它如美、英、法、德、義大利、日本2020年第2季環比2019的GDP，分別是 -9.5%、 -20.4%、 -13.8%、 -9.7%、 -12.4%、 -7.8% ，都是負增長，在世界疫情患者已超過3100萬人、國際貿易普遍萎縮之際，大陸今年前8個月的外貿、外匯結餘與投資都有正增長，且今年8月分，大陸實際使用外資也同比增長18.7% 達約106億美元。這些都突顯了中國與日俱增的國際競爭與合作能力。

可惜美國國務院近來不顧及外交禮儀地對華攻擊詆毀，傷害了兩國民心，然而從中方相對溫和理性的回應，和兩國領導人並不撕破臉的互動，可看見中美兩國鬥而不破，將長期互為競爭又彼此合作的格局，是有基礎的。

儘管中國表達了國際生命共同體的誠意，這並不會降低列強圍堵抵制中國的意圖，因為自西方十字軍東征以來，中國現已被認為威脅到以基督教義與英語文化為中心的列強優越至上價值觀。不過屋漏偏逢連夜雨，新冠疫情讓列強多方面的負擔益發沉重而力不從心，今後必須要加快習慣與中國平起平坐了。(作者為航太工程師)