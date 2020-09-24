美國最高法院大法官金斯伯格，在與胰臟癌病魔纏鬥多年之後，於日前辭世。金斯伯格是美國最高法院史上第二位女性大法官、首位猶太裔的大法官，也是美國最高法院當中相當重要的自由派力量。她的辭世也留下了最高法院的一個空缺，而川普又有機會可以提名大法官人選了。

美國最高法院的大法官是終身職，除非過世或是有一些不可抗力的因素請辭才會產生空缺，所以每一位大法官通常都會任職非常長的一段時間。也就是說，不是每個總統在任期內都有機會可以任命最高法院大法官。誰會想到，一位「同理心赤字」、什麼都沒有放在眼裡的美國總統川普上任至今還不滿4年，就已經要準備任命「第三位」最高法院的大法官了。這不但在近代是聞所未聞，大概也是空前絕後了。

對很多美國的知識分子來說，最高法院大法官的存在就美國的國家、社會的存續發展，其實比總統更重要。因為大法官做為美國憲法的代言人，他們所做出的釋字對於憲政的穩定、行政立法的方向，甚至對整個社會的價值觀和風氣都有舉足輕重的影響。所以很多人認為，替人民提名一位合適的大法官進入最高法院，反而是美國總統最重要的功能。

不管你喜不喜歡川普，從他上任至今已經提名兩位大法官，接著離大選只剩一個多月，又讓他再得到一次任命大法官的機會，這是命也好、運也罷，顯然這些時機就是默默推了川普一把，民主黨怎麼會不緊張？自由派怎麼會不憂心？可是讓川普的反對者更無力的是，不管川普的反對者出了什麼招、爆了多猛的料，似乎對川普一點影響也沒有，可以說川普好像越挫越勇。

所以無論是《富比世》最新爆料的新書《白宮公司》（這本書雖然傷不到川普，但會讓全世界都知道「台灣真的滿有錢的」），還是水門案記者伍德華報導川普隱瞞疫情嚴重性的《憤怒》，對川普來說根本不算什麼。就連記者拿著錄音檔問他當初說過的內容，他都可以臉不紅、氣不喘地說他沒這麼說、記者聽錯了。原因無他，因為「他就是可以這樣做」，而且其他人拿他一點辦法也沒有。

很多美國的知識分子從今年年初新冠疫情就開始意識到，一直以來以科學邏輯、獨立思考、自立自強為傲的美國，竟然也已經拆成了兩個無法互相理解的世界。而且雙方的對立跟分化，看起來也真的沒有解決方法。如果已經用盡手段，提出各種證據說明他們覺得川普不適任的原因，但是川普還是當選了，那他們又能怎麼辦？畢竟川普能走到今天，全部都是美國長久以來的制度和傳統賦予他的權力，你又能拿他怎麼辦？建國已經244年的美利堅合眾國，現在正面臨建國以來最大的危機。

（作者為口譯工作者）