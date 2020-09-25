無色覺醒》賴岳謙 ：美中博弈台海緊張？台灣陷入被動籌碼？(圖/國防部)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第726集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美中博弈台海緊張？台灣陷入被動籌碼？」

美國總統大選將於11月舉行，尋求連任的美國總統川普，在各個民意調查數據呈現落後窘境。川普為刺激選情拉回民眾支持率，挑起美國內的反中情緒，開始頻打「台灣牌」，頻踩中國大陸兩岸政治紅線，藉此轉移美國內經濟成長衰退與其疫情治理無能的輿論爭議。

近期美國派出官員訪問台灣的層級也不斷升高，此舉就是在呼應川普於2018年3月簽署生效的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。該法案於2016年九月由參眾兩院提出，歷時接近兩年的時間才通過，主旨在促進美國與台灣雙邊的高層級人員交流。

這無疑刺激到中國大陸的政治敏感神經。解放軍空軍機隊越過「台灣海峽中線」，甚至進入中華民國的「防空識別區」，回應美方頻打「台灣牌」的挑釁行為。

「台海中線」是兩岸互信與默契的海峽虛擬中線，並沒有國際法上的實際地位。它的歷史可以追朔回上世紀中葉。1949年國民政府在國共內戰中落敗，地面部隊雖然無力與解放軍抗衡而失去大陸江山，但國民政府的空軍在當時仍掌握優勢，並多次飛進大陸沿岸城市，對軍事設施等進行偵查。

隨之1950年韓戰爆發，美國擔憂共產勢力順勢南下，為保障台灣安全，美國便與國民政府訂定「中美共同防禦條約」，但美方不希望國民政府藉此反攻大陸，導致金馬等大陸沿海島嶼不在協防範圍內，條約也限制台灣對大陸主動採取攻勢，以此來牽制當時的國民政府。

因此1954年美軍太平洋司令部「班傑明．戴維斯」（Benjamin O. Davis Jr.）准將，依據美國前總統「德懷特．艾森豪」（Dwight D. Eisenhower）與台灣簽署「中美共同防禦條約」（Sino-American Mutual Defense Treaty）內容中，承諾保衛台澎金馬，所建議劃定的一條互不侵犯的假想中線，以此做為「台灣海峽」兩岸防線準則，因而也被稱為「戴維斯線」（Davis Line）。

在早期中華民國空軍機隊較具有優勢，雖有美軍擬定「台海中線」虛擬識別空域，但國軍戰機仍挺近大陸沿海偵察。如今隨著兩岸分治成為事實，這條心理中線成為兩岸避免軍事衝突的默契線。中國大陸外交部公開否認有所謂的「海峽中線」，說明兩岸軍事隨著實力消長而變化，以及隨著兩岸互信基礎的崩解而模糊消失。

現今兩岸空軍戰備比擬，台灣土地面積占地約3萬6000平方公里，相關的空軍基地就高達13座，密度相當高。但據了解，台灣空軍能使用的軍機相加起來約有550架，對比海峽彼岸的中國大陸解放軍加總超過4000架而言，兩岸空軍戰備總量差距甚遠。

另空軍人員方面，中國大陸空軍人數約有40萬人，是台灣不到4萬人的10倍之多。此外，中國大陸近年來透過「大學儲備軍官訓練團」（ROTC）進行飛行員的培育選拔相當成功，大批頂尖大學的子弟透過ROTC的管道成為專業飛官，解放軍也藉此培訓出許多素質良好且年輕的飛行員。

近年來中國大陸軍事實力增長迅速，解放軍機隊飛進西南空域和越過台海中線，也漸漸成為其空軍的訓練科目，國軍機隊對此就顯得相當被動防衛。對於解放軍的頻繁舉措，避免意外，台灣軍機僅能緊急升空並透過飛行員廣播進行喊話驅離，而「台海中線」屬於國際空域，台灣軍機也只能「伴飛」跟行，如此的回應對解放軍的嚇阻效果實在有限。

兩岸關係緊張，空軍健兒在台海第一線防衛演練頻繁起降，對空軍戰備資源的消耗也相當可觀。時間拉長恐對台灣的飛行員負荷量會產生不利影響，但對解放軍機隊總量多數而言，卻能對台海空域更加熟悉。兩岸的軍事戰備長期不對等的發展，恐將加劇台灣未來的防衛威脅。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！