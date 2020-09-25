上周美國國務院次卿柯拉奇來台，舉行「台美經濟對話」會前會性質的非正式會談，就7項主題交換意見，其中最讓人驚心的是「投資審查」項目，說白點就是美國將直接介入我國內政。

台美交換意見的議題包括：5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查及全球婦女經濟賦權，除了婦女經濟賦權、基礎建設能源外，其餘5項主題其實只有一個主軸：協助美國打擊、圍堵大陸。

這5項中又以投資審查項目最讓人不能接受。所謂「投資審查」，指的是經濟部投審會的僑外資投資審查。我國法令規定，不論是外資來台投資或是國內企業對外投資，都需要投審會審查核准。

這當然是百分之百屬於政府的行政審查權，現在卻應美方要求變成會談議題，美方的焦點當然是與兩岸有關的投資項目，如果美方要求政府不得再核准企業赴大陸投資，政府難道也要服從？別忘記，美國與歐洲在經濟上同樣處於競爭，如果美方對台歐的投資也有意見，政府聽還是不聽？

一旦這個議題拿上台美經濟對談中，未來投審會審查投資案時，心中一定自然會出現美國這個「小警總」，審查標準必然變成向美國利益靠攏；當然，最糟糕的是美方根本登堂入室，直接參與審核，台灣連形式上的國格都沒了。

「投資審查」這個項目跟「台美合組供應鏈」也可當成一體兩面對待，藉著影響甚至掌握投資審查，把台灣產業與企業資源挪移到台美供應鏈，同時在兩岸間設上障礙。但蔡政府一定要想清楚，這些是美國的利益主導，未必是台灣利益，台灣既不該作美國的馬前卒，更不要淪為經濟殖民地！