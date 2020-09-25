自從香港爆發反送中的群眾運動後，民進黨政府就大打香港牌、反中牌，一天到晚恐嚇台灣民眾「今日香港、明日台灣」，更是在選舉操作中無往不利，可是就在不知不覺中，台灣已經快成了香港而不自知。最近的發展，外交部長吳釗燮接受媒體專訪時說，我們不會尋求和美國建立全面外交關係。實在想不透，連美國的國會議員都公開呼籲恢復台美邦交，我們的外交部長卻在這時候說，不會恢復全面關係，也就是我們不會重新建交，搞了半天，所有友台法案、對台軍售、高官訪台都在搞假動作，台灣的國際地位原地踏步，甚至還倒退了。

前一陣子外交部宣布將換新的護照封面，英文字的「台灣」被大幅放大，然而，英文的正式國號「中華民國」卻縮小到要用放大鏡才看得到，說是要凸顯台灣，但是台灣不是我們的國名，這個世界沒有一個國家的正式國號叫台灣。換言之，所謂台灣，在這個世界的邦交國是零，然而中華民國至少還有15個邦交國，中華民國還是聯合國的創始會員國，我們擁有這樣好的歷史遺產卻不用，硬是要改成台灣，請問改成台灣就增加邦交國了嗎？就可以加入聯合國嗎？原本和中華人民共和國平起平坐，可以要求對等尊嚴的中華民國丟掉不用，卻自我降格；原本是個完整國家的中華民國，卻成了不是國家的台灣，讓國際間將台灣和香港、西藏一樣看待。

談到香港，過去國民黨執政的時候，對於香港的支持不遺餘力，對於逃到香港的大陸難胞不只公開支持，還全力救援，結果現在非常諷刺，一再大內宣要挺香港的民進黨政府卻把逃到台灣的香港青年藏了起來。既然要挺，為何不大大方方協助香港青年呢？以前的「中華民國」政府可辦得到的事，為何「中華民國台灣」的政府卻要偷偷摸摸來做，豈不荒唐。這個結果就說明了，現在台灣的國際地位已經降到幾乎和香港一樣，我們無法抬頭挺胸告訴國際社會，我是中華民國政府，從1911年創立以來就存在到現在的中華民國政府，聯合國憲章裡還查得到我們的國號，所以我們有完整的國際人格，現在的問題就是，民進黨政府在國際間的訴求，幾乎把台灣自動降格到和香港一樣的地位，你當然不敢光明正大挺香港，只是在消費香港而已。

再講到西藏，我們現在自以為和美國的關係是空前的好，結果翻開美國和西藏流亡政府的關係，根據統計，近30年來，美國總統共會見達賴12次，老布希會見達賴1次，柯林頓會見達賴次數最多，達到5次，小布希會見了4次，歐巴馬也有兩次的紀錄，甚至卸任後還在印度和達賴見面。反觀台灣，我們花大錢買美國的武器、配合美國制裁中國、還將進口含瘦肉精的美豬，結果換來虛幻的美國高官訪台，行政院副院長和部長還降格前去旅館拜會美國的次長級官員，這叫空前好的台美關係嗎？從這角度看，我們的地位甚至連西藏都不如。既然無法和美國換得對等尊嚴的地位，那麼我們是否可以要求美國，不要硬逼我們吃下瘦肉精的美豬，至少替國人的健康把關。在美中台的三角關係中，我們是否也可以玩玩美國，給台灣留下一點尊嚴，否則，再以這種卑屈的國際形象訴求，台灣的國際地位終將和香港、西藏一般。

台灣不是香港，我們本來的地位就跟殖民地的香港不一樣，奉勸民進黨政府趕快回到中華民國應有的國際地位，可以凸顯台灣，但不必放棄中華民國；可以設法求全，但不必過度委屈，如果面對美國處處以「細漢」的自居，那麼終將成為棋子。雙十節快到了，重新擦亮中華民國的招牌，在國際社會要求美國和中國都必須與我們對等交流，這才是台灣人的尊嚴。