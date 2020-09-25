蔡政府採取親美抗中路線，兩岸關係漸趨緊張，但在民粹主義浪潮下，極端主義之路反而讓民進黨政府聲勢水漲船高，8月間幾乎所有民調，總統與閣揆支持率動輒6、7成，讓蔡總統滿滿的統馭自信，未經社會溝通就解除美豬、美牛進口禁令。但民意並不埋單，根據TVBS最新調查，高達64%的民眾反對開放含瘦肉精美豬進口，僅有22%贊成，連民進黨支持者也有半數反對，而蔡總統施政滿意度也下滑4%，不滿意度驟升9%，不能低估其後作用力。

含瘦肉精豬肉是否應開放進口，與國民健康有關，是一個民生議題，與意識形態或國際戰略無關。諷刺的是，民進黨卻誤認為可以把民生議題塑造成抗中保台大戰略的必要配套，企圖說服民眾支持。

親美反中需付出代價

從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，到綠營上下大小官員、民代，大打「國際地位牌」、「抗中牌」，說開放美國瘦肉精豬肉進口，可以換得美國更有力的支持，國際地位將因而提升，「對抗中國」的實力更強。但從TVBS的民調來看，即使能換到「台美自由貿易協定」，提升國際地位，不同意開放者仍遠遠過半，只有3成多同意，民眾對蔡政府的「國際牌」並不埋單。

民進黨主打「國際牌」卻失效，多數民意仍然反對瘦肉精美豬進口，這不單只是否定民進黨的公共政策，更是對民進黨親美路線的質疑和反對。並不是說民眾不支持親美，或認為應該反美，而是不願意以食安為代價。這就是民進黨避而不談，不願意面對，更不敢和民眾說明的癥結問題──親美反中要付出什麼代價？值得嗎？

慈善成就不了霸業，美國深明此理。二戰結束後，美國實力鼎盛，其他國家飽受戰火摧殘，日本與西歐國家在美國扶持下快速復興，共組反共聯盟，圍堵蘇聯，當時美國對盟國的援助是無私的。但60年代美國經濟衰退，華盛頓開始要求盟友貨幣升值，1985年美國與日本、英國、法國及西德5個工業已開發國家達成《廣場協議》，3年後日圓升值86.1%、德國馬克70.5%，法國法郎、義大利里拉、英國英鎊、加拿大元分別上漲50%至10%不等，美元坐穩霸權地位，日本則歷經經濟泡沫化與泡沫破裂的宿命。如今川普政府更進一步要求盟友分擔軍費，認為美國提供資源、軍費、人力物力維持世界秩序與貿易海運安全，盟國的付出太少，對美國不公平。

美國一貫的做法，放到如今的台灣，就可以明白美豬議題背後的深意。當美國認為在兩岸、國際層面上幫助蔡政府，例如派衛生部長、國務院次卿來台；幫助台灣增加國際活動空間、提升國際能見度，讓民進黨可以大加宣傳，提升國內支持度，尤其台灣希望提升台美關係、增加更多軍購來安定人心，那麼在經貿議題，包括開放含瘦肉精豬肉進口、減少對美國貿易順差等，都應有所回報。

美國給的是一時的面子，隨時可以收回，台灣可能失去的卻是裡子，將是永久的損失。根據中華民意研究協會8月中旬的兩岸關係民調，有近4成的人認為兩岸關係越來越差，只有不到1成認為變好，但蔡英文仍獲得6成多的滿意度，顯示民眾願意給民進黨政府親美路線一個機會，但未必表示願意以食安與兩岸關係為代價，美豬議題如此，兩岸經貿也是如此。調查顯示，認為ECFA存續對台灣經濟利大於弊者，兩倍於認為弊大於利者，民進黨政府要很小心，美豬議題教訓在先，若搞壞兩岸經貿關係，民意同樣不會埋單。

民進黨應對民意謙卑

兩岸經濟關係緊密，民進黨政府執政已4年，在全球貿易衰退的背景下，1～8月兩岸貿易總額達1589.28億美元，較去年同期成長10%，去年台商對大陸投資續創新高，多數民意仍然希望維持兩岸緊密的經貿關係，蔡政府要很小心。維持現狀仍然是兩岸主流民意，民意不願意中斷兩岸經貿往來，更不願意兩岸爆發戰爭。

民進黨若認為美國的支持是空白支票、民意會無條件支持民進黨，那就大錯特錯了。民進黨應該對民意謙卑，要和反對意見對話，而不是遂行己意，假愛台，真害台。