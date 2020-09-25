立法院25日通過，將開放含萊克多巴胺美豬（以下簡稱萊豬）進口的相關行政命令由備查改為審查，並分別交付立法院5個聯席委員會審查。

對此，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中都表達了正面的態度，認為能夠多討論也是好的。對照之前蘇貞昌說，1天吃33片含萊劑的豬肉，要連續吃5至10年才會超標，或是陳時中說開放萊豬可以提高台灣國際地位之類的渾話，在強大的民意壓力下，這2位開放萊豬急先鋒恐怕也不得不收歛一些。

攸關國人食安的萊豬開放案，本來就不應該草率地僅由農委會和衛福部，用只公告了7天的行政命令就冒然付諸實施。送交最高民意機構立法院審查，不但是政府謹慎、負責的表現，從某種角度來說，如果在審查的過程中，反對的聲浪過大或甚至發生嚴重的衝突，其實蔡政府也不必太緊張，更不要刻意與之對抗，因為這些都是民進黨政府與美方談判時的籌碼與後盾，應該要善用之。

當然，民進黨現在還是有完全搞不清楚風向的白目者，繼續搶當萊豬親善大使。例如出身屏東縣的立委鍾佳濱說，台灣民意並不反萊豬，只有在野黨在反；他還說，台灣豬競爭力高過美國豬，一副開放就開放，誰怕誰的架勢。

屏東縣的豬農數占全國豬農數的23％，是全台第1，鍾佳濱對開放萊豬完全是「黨意高於民意」的態度，不但不在意國人的食安，也沒有把屏東的豬農放在心上，這樣的人還想在2022年選縣長嗎？屏東鄉親為什麼要挺這種人？

此外，一路反對開放萊豬進口的民進黨立委林淑芬和劉建國，之前可以拒絕出席總統蔡英文的「萊豬鴻門宴」，然而，一旦立法院開始討論、審查萊豬相關的行政命令時，難道這2位本屆都在衛環委員會的綠委可以一路逃避嗎?就算黨團逼他們尿遁，「缺席」可也是一種表態，全民都在看最有良心的環保、食安立委，屆時會做出什麼樣的選擇。

至於曾在立法院審查一例一休等《勞基法》修法草案時，以迅雷不及掩耳的速度讓法案強渡關山，因而贏得「一分瑩」美名的陳瑩，這次獲得同黨立委洪申翰禮讓，擔任衛環委員會的召委，又將會使出什麼樣的議事魔法，相信也會是立法院這個萊豬會期相當吸睛的戲碼。

所謂往事並不如煙，在野黨應該要把當年馬英九執政時，各大綠委「護食安、挺豬農」的相關言行製作成大大的圖表看板，在之後每次委員會審查相關行政命令時，就放在會場，當作最美麗的風景，讓國人透過議場直播，一邊聽著綠委現在「護萊豬、挺美農」的發言，一邊陷入美好的回憶，應該也是很特別的經驗。

就算萊豬相關行政命令審查案最後進入表決，有人數優勢的民進黨還是贏了，但這是一面照妖鏡，讓昨非今是的綠委現形，更把民進黨的跋扈、鴨霸以及雙標攤在了國人的面前。

（作者為資深媒體人）