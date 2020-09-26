洪申翰、范雲、王婉諭，這3位立委是公民世代崛起後，進軍國會的代表性人物。然而，上任僅8個月，從他們身上已看不見衝撞體制的熱情；取而代之的是服膺政黨的政治正確。昔日公民戰將，已成沒有臉孔的人。

洪申翰，前綠色公民行動聯盟副祕書長，台灣環保與社會議題的前線熟面孔。但昔日的反骨精神在進入體制後，對執政者的批判卻瞬間熄火，立場趨向模糊。甚至於，為替民進黨掃除反對萊豬輸台的聲音，他在立院衛環委員會的召委選舉，配合黨團運作，假裝競選召委，只為引誘時代力量把票投給他，等成功上壘，再背棄時力讓出位置，街頭浪子顯然已淪為政治棋子。

王婉諭，因小燈泡事件選擇走向體制，要為兒少、弱勢發聲。只是，面對執政黨強勢開放瘦肉精肉品，她卻在主審萊豬的衛環委員會選擇與執政黨站同一陣線，票投洪申翰。

王婉諭選擇倒向民進黨，放棄制衡角色，意味她與時力為避免泡沫化，已決定回歸寄生民進黨的小綠路線，才不惜拿人民健康去換取政黨生存空間。王立委顯然已非記憶中「小燈泡的媽」。

范雲，社會學者出身，政治化速度屬3人之最。擔任立委的她，幾乎只講2件事，一是女權，二是廢除威權。然而，當丁允恭事件爆發，她卻選擇禁聲，她的女權價值似乎只會用來衡量敵對陣營。

至於廢除威權，范雲提案修正《宣誓條例》，要求總統以降各級官員不必再向國父遺像宣誓就職，假威權、真去中，衝過頭的膚淺修法，讓國民黨嘲笑吃飽太閒，連民進黨也看不下去，眼見法案被擋也沒人幫忙講話。

充滿理想的3人帶著初衷進軍國會，如今只剩政治正確，崩壞之快令人唏噓。