新黨主席吳成典出席大陸舉辦的「海峽論壇」，大會致詞時呼籲：「讓一國兩制台灣方案的內容協商能夠實現」。陸委會副主委兼發言人邱垂正表示：吳成典的行為是否「踩到紅線」，有關部門將在他完全檢疫後，啟動調查。

我不知道陸委會和蔡政府的大小官員們是否讀過一本北京大學台灣研究所所長李義虎2016年由人民出版社出版的一本《一國兩制台灣方案》？該書很清楚地說明：「一國兩制台灣方案」和香港「一國兩制」完全不同，並且客觀地分析兩岸各界所提出過的各種可能方案。

2005年，我曾經出版的一本書，題為《一中兩憲：兩岸和平的起點》，主張當前兩岸政治的現實就是：雙方各在其有效統治範圍內，實施一部「中華民國憲法」，及「中華人民共和國憲法」。只要承認「一中兩憲」的政治現實，雙方便可以對等政治實體的立場，進行和平談判，進而簽訂和平協議，雙方展開良性的制度競爭，並建立穩定而健全的兩岸關係。

在馬英九總統任內，我曾經擔任過8年的總統府國策顧問，並和對岸的智庫和涉台單位，開過4次研討會，兩次在北京，一次在日本富士山下的本栖寺，一次在澳洲的南天寺。

第一次開會的時候，對岸代表聽到「一中兩憲」的反應是：「兩憲」？那不就是「兩國」嗎？這怎麼行呢？到了第3次會議時，他們終於定調：沒有辨法，「一中兩憲」就是兩岸之間的政治現實，除非武統，否則就必須接受這樣的政治現實。李義虎院長在他的著作中，便將我主張的「一中兩憲」列為「非一國兩制」的兩岸和平方案。

蔡英文總統上台後，走的是「兩國論」的路線，否認「九二共識」，兩岸正式關係幾乎完全斷絕。美國川普政府看到有機可乘，一方面用盡全力挑激兩岸關係，一方面以非常昂貴的價格，要求台灣向美國購買武器，希望台灣當「圍堵中國」的馬前卒，替他打「代理戰爭」。

蔡英文的外交政策是緊抱美國大腿，對於美國的任何要求，都百依百順，不敢有絲毫違逆。看到王金年想代表在野黨，組團登陸參加海峽論壇，先是百般刁難，接著又祭出「國安五法」、《反滲透法》，嚴令禁止任何人和中共討論「一國兩制」台灣方案。

吳成典其實只是呼籲：兩岸「協商」各種可能的和平方案而己，當然包括我主張的「一中兩憲」。蔡英文口口聲聲說要維持兩岸現狀，只會在國家名稱和護照上玩小手腳，又不敢宣布台獨，搞得大家一頭霧水，不知何去何從。

現在中共已經明白宣示：不承認美國當年畫定的「海峽中線」，中共軍機隨時可以飛進台灣領空，蔡政府無能應付，又不敢開「第一槍」，只會用她對「一國兩制台灣方案」的惡意扭曲恐嚇民眾。現在連在野黨登陸討論兩岸和平方案都要以「法辦」恫嚇，看來台灣人民只能等著拿掃把去跟老共拚到底了。

（作者為台灣大學心理系名譽教授）