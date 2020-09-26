第12屆海峽論壇最終還是在沒有國民黨出席的情境中繼續召開，大陸此次也沒有按照慣例發送惠台政策大禮包，這對迫切需要展現新局的兩岸關係來說，顯然是很大的遺憾。

但從民間輿論的反應來看，大陸民眾似乎並沒有感到遺憾，因為在許多大陸民眾看來，國民黨參與兩岸交流本就是為了賺錢，而過去這些年大陸對台釋放如此多的優惠政策，也沒有幫助兩岸朝統一目標更進一步。有趣的是，針對國民黨在兩岸交流中扮演的角色，大陸民眾與台灣綠營達成了難得的共識。

面對這一局面，國民黨人與其責怪大陸民眾偏激，不如想想自己為何給人留下如此不堪的印象？如果說綠營是基於黨爭思維和仇視慣性，才對國民黨處處抨擊，那麼大陸輿論一開始可不是如此看待國民黨，反而恰恰相反，自兩岸關係改善以來，國民黨在大陸的形象一度頗為正面，大陸民間對台灣的友善也投射到國民黨身上，過去那個對中國人民犯下滔天罪行的「國民黨反動派」，幾乎消失在大陸輿論場，取而代之的是文化學養深厚、同時又帶領台灣實現經濟騰飛的國民黨人，大陸輿論對台灣發展經驗進行復盤，李國鼎、孫運璿等菁英技術官僚也成為大陸學習的榜樣，馬英九更是成為大陸媒體的寵兒。

但也不過是十年時間，國民黨在大陸輿論中的形象就已經不堪入目，投機政客才是他們的主流標籤，連帶導致整個兩岸交流都被汙名化，許多大陸民眾開始戴上有色眼鏡看待兩岸交流進程。所以，當國民黨處理央視失言風波時，選擇緊隨民粹輿論升高衝突，結果自然只會是進一步限縮自己在兩岸交流中的迴旋空間，因為鮮少有人會覺得可惜。

若要人尊重，首先要有自尊，但這種自尊不是矯情式的孤芳自賞，而必須讓人真心認同。國民黨必須面對的困境就是，自己跟隨綠營亦步亦趨的話，一方面不會得到綠營的認同，另一方面也不會起到綁架大陸的作用，最終就只能在部分藍營選民中抱團取暖，這次其實已經可以看得非常清楚，不僅是大陸民眾非常反感國民黨的操作，就連大陸官方也不會因為受制於國民黨的要挾而做出讓步，到頭來就只剩下國民黨把自己逼入牆角。

現在很多國民黨人已經不再提連戰當年的破冰之旅，殊不知當時國民黨之所以能夠贏得兩岸的認同，就是因為他們能夠站在全局角度，審視國民黨應該走的路，而不是計較一時一地的得失。當然，彼時的連戰已經沒有參選的牽絆，因此能不計毀譽勇敢走出第一步，而如今的國民黨人則顧慮太多，生怕僅存的一點生存空間也要失去。

問題就在於，國民黨愈執著於這些不斷限縮的生存空間，就愈可能守不住。無論是內政還是兩岸交流，國民黨與其精算利弊得失和選票分布，不如回到問題的本源，從解決問題的根本之道出發，確立自己的政策定位，哪怕這可能短時間讓自己受到進一步衝擊，但至少是向前邁出第一步，或許還有可能為自己找到開拓新局的真正突破口。