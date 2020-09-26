挾帶2019年抗中保台浪潮和防疫保護傘，外加在野勢力分散、內鬥，民進黨在2020年可以說是橫掃千軍，成為擁有台灣民主化以來最大權力的政府。

然而進入下半年，隨著高雄補選結束，韓國瑜相關議題相對沉寂，台灣政治走向新局之後，蔡政府卻由於一連串的弊案，尤其是無視多數民眾拒絕萊豬進口的心聲，民調不再動輒6、7成，出現顯著下滑。近期TVBS民調就顯示，由於蔡英文在8月底宣布開放萊豬後，施政滿意度在短短一周內下降4%，不滿意度則提升9%，兩者目前為48%與36%。考量到5月就任前，滿意度高達60%、不滿意度僅22%，降幅速度不可謂不大。

除卻國內議題戰場的失利，事實上，蔡政府目前也陷入國際戰場上的民意困境。在當前兩岸軍事緊張不斷升級的情況下，根據遠見最新民調，有高達51.6%的台灣民眾選擇良好兩岸關係，僅39.1%支持增強軍備。即使兩岸爆發戰爭，也有多達54.2%的民人希望與對岸和談，只有16.5%認為應不計代價，勇於應戰。

不過台灣民心傾向和平，並非表示抗中浪潮已然全部消退，日前台灣指標民調就顯示，仍有67%對中國大陸反感，可以說，台灣社會當前仍有一定程度的反中情緒。更具體來說，其實主要是在政治層面，因為對共產黨的反感程度高達82.5%，但對中國人則僅40.1%。

從此來看，台灣社會其實對民進黨的抗中保台策略雖然接受，但卻仍有一定限度，並非一張空白的民意支票。當涉及到和戰問題時，台灣民意就會畫下紅線，戰到最後一兵一卒雖然喊得激情澎拜，但從民主政治與台灣福祉來看，就顯得不負責任。

從象限來看，蔡英文過去之所以能獲得高滿意度，主要是因為抓穩了反中─和平與戰爭派的區間，在友中戰爭派實際上不太可能存在的情況下，自然在人數上多過於友中和平派。然而當民進黨繼續涉入美中競爭，採取一面倒向美國的策略，而非展現中華民國自主性，從維繫美中台和平的角度出發，在軍事日益緊張的現實下，雖然仍可擁有反中戰爭派的支持，但卻必然會開始失去反中和平派的信任，成為蔡英文的民意破口。

此外，從國內因素來看，目前在野勢力的團結與提升，也讓民進黨如芒刺在背。首先，國民黨與民眾黨近期在立院召委的合作，就成功削減綠營的力量；其次，對比國政基金會的民調，6月罷韓到9月中旬，國民黨的支持率從13.7%提升至20.9%、民進黨則從32.9%減少到26.7%，雙方差距從19.2%縮小至5.8%。

而藍綠兩黨之所以此消彼漲，除前述國內外因素外，國民黨在江啟臣上任後所展現的網路聲量重振也可能是重要因素。從大數據庫檢視，罷韓之後，藍營在臉書社群的聲量高於綠營16%左右，顛覆過去綠營擅於網路的印象；Youtube的熱度更是多出約67%。有論者可能認為聲量不代表一切，國民黨熱度高是負面聲量多。然而從民調數據來看，卻很明顯指出不同的結論。

總的來說，從公共議題失利、國際局勢變化，以及在野勢力凝聚來看，陷於派系分贓的民進黨，或許將讓蔡英文很快走下民意神壇。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）