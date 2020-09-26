政府1月31日命令全面徵收醫用口罩並禁止出口，迄今將近8個月，當時日產量約200萬個，經口罩國家隊趕工擴張產能，如今日產量已超過2000萬個，不但足以滿足國人防疫需求，還有餘裕出口或支援「口罩外交」。但最近口罩供應亂象百出，有國家隊廠商拿大陸進口品冒充MIT，也有廠商私設生產線，還有地下工廠偽造國家隊圖利，甚至排名國家隊第二名的廠商都出包，顯然已經不是個別廠商的無良，而是制度設計出了問題。

今年1月武漢爆發新冠肺炎，因疫情失控後封城，造成國人恐慌，引起口罩及酒精搶購潮。但台灣口罩生產成本較高，長期仰賴進口，一時供應不足，引起搶購與囤積，市場秩序大亂。政府除禁止口罩出口、全面徵用國產口罩，並成立口罩國家隊增加供給，再以公定價格透過藥局以實名制限量供應國人。

供需穩定回歸市場機制

政府全盤控制口罩的供給與價格，剛開始曾有些混亂，很多人排長隊還不見得能順利買到，怨聲四起，但隨著產能提高，慢慢就上了軌道，價格雖然較高，購買和使用也還算方便，民眾大致可以接受。但日久玩生，制度設計盲點開始浮現。古今中外，凡政府出手管制生產與價格，弊端就會出現，經濟學家早已建立理論基礎，但就是有人不相信。口罩國家隊一再出包，其實並不意外，更可以斷言，口罩國家隊存在一天，偽造、混充、私設生產線等亂象，一天不能免。

更糟糕的是，口罩國家隊其實是在搶民眾的金錢和時間。疫情發生前，一盒50片裝口罩售價約100元，均價一個2元，實名制下政府設定價格一個5元，非實名制目前一盒約350元，平均每個7元，價格上漲2.5到3.5倍，漲幅驚人。台灣口罩長期依賴進口，疫情初期政府不得不介入擴充產能，但現在供給已能平衡就應盡速退場，讓市場決定價格。口罩生產難度並不高，以台灣的製造能力，售價很容易回到疫情前。

以台灣2300萬人平均2天使用一個口罩推估，每日需求量約1000萬個。目前實名制口罩每日銷售400萬個（疫情指揮中心統計），推估另有600萬個口罩是透過非實名制購得。大約過半民眾不願意花精力與時間去記憶、查證是否符合購買實名制的條件，寧可直接購買一個7元的市場制口罩。和疫情之前的價格比較，國人每一天在實名制下多付出1200萬元，在市場制下多付出3000萬元，全部是4200萬元。

也就是說，民眾每個月要多付出12.6億元買口罩，半年就是76億元，並不是小數目。實名制口罩比較便宜，但購買手續繁瑣，需要負擔較高的精力與時間成本，在高官眼中也許是「小事」，對庶民而言卻是額外的壓力。庶民日常生活壓力已經夠大，買口罩的「小事」更平添額外的負擔。做決策的高官們，隨時可以拿到大盒大盒的「特供」口罩，庶民的苦，恐怕不是他們所能體會的吧？

國產口罩日產量達2000萬片，就算每人每日1片，也已足夠使用，再者，大陸口罩生產量極大，2019年產量超過50億，產能占全球半壁江山，還是世界最大出口來源，疫情爆發後又緊急擴充產能，今年3至5月出口達706億片，單單對美國就出口120多億片，平均每個美國人買了將近40片，可見陸製口罩符合美國國家標準，若疫情真有需要，也可以從大陸進口，無須擔心匱乏。唯一該擔心的是，綠營對陸製口罩無中生有、極盡醜化能事，供需雙方恐怕都拉不下臉來。

若有需求可從大陸進口

台灣一些媒體，鋪天蓋地醜化陸製口罩，彷彿全是低劣不堪的黑心貨。但新冠肺炎疫情發生前，台灣口罩8成來自大陸，當時都符合我方衛生條件，為何口罩國家隊出現後，陸製口罩就變成「黑心口罩」，令人費解。陸製口罩如果品質低劣，又如何創造全球50%的市占率。其實大陸市場巨大，製造水準及產品品質等級差異也極大，一些先進企業的製造能量，已非台灣企業所能相提並論。台灣該譴責的是無良口罩國家隊，將低價非醫療用口罩混入實名制販售，而不是所有陸製口罩。

口罩徵用超過半年，供需早已穩定，全球供需也大致平穩，應恢復市場機制，若疫情再轉緊急，重新恢復管制即可。