蔣夫人一次無結果，乃銜蔣先生之命再訪孫科。說，當選副總統之後仍可兼任立法院院長，孫科如沒有錢競選，則全部費用由蔣先生撥付。但是孫科仍舊吞吞吐吐，不願立刻允諾，並推託說，有人說按憲法副總統不能兼立法院院長呀！

蔣先生不得已，乃親自出馬勸駕。孫科便不再堅持了。他的左右且慫恿說，縱使按憲法副總統不能兼長立法院，但是如果蔣先生要你兼，誰還敢說不能兼。蔣先生此次親訪，當然就作下了此項保證，於是孫科便正式登場了。

國大代表不堪其擾

孫科正式宣布參加競選以後，果然聲勢浩大。CC系所控制的各級黨部以及蔣先生所直接領導的黃埔系，利用黨部、黃埔同學會以及其他黨政軍各機關為基礎，向國大代表們威脅利誘一時俱來。派人直接或間接向各國大代表分頭接洽，凡投孫科票的，要錢有錢，要官有官，其不願合作的，對將來前途必有不利影響。

CC系報紙和新聞機構此時更對我個人造謠中傷，其中最無稽的，便是說某省當局為支持我競選，曾接濟我法幣有數卡車之多云云。其他無稽毀謗更不勝枚舉。所幸公道自在人心，我所遭受的影響並不如他們所希望的大。

四月十九日蔣先生正式當選總統。二十日國民大會公告副總統候選人六名。二十三日遂開始選舉副總統的投票。這一次副總統選舉是國民黨當政以來第一次民主選舉，何人當選，無人敢作決定性的預測。因此全國各界，乃至外國新聞人員對此都密切注視。南京、上海一帶尤其議論紛紛。

第一次投票結果，我以七五四票領先；孫科以五五九票居第二位；第三為程潛，得五二二票；第四于右任，得四百餘票；莫德惠第五，徐傅霖殿后，各得二百餘票。

初選因無人達到法定票數，故二十四日再投票。我的票數增至一一六三票，孫科、程潛亦遞增至九四五及六一六票。競選至此已達最高潮，各地人民對之均感莫大的興趣。電台不斷廣播投票消息，報紙則發行號外，儼然是抗戰勝利以後最熱鬧的一件大事。其中也有不少滑稽場面，例如《救國日報》被搗毀便是一例：

南京「救國日報社」社長兼主筆向有「大炮」之稱的龔德柏，與我素昧平生，然自競選開始就支持我。他攻擊孫科的措辭有時也未免過火，因此激怒了支持孫科的粵籍代表。在一次激烈的討論之後，他們乃決定搗毀《救國日報》。由張發奎、薛岳、香翰屏、李揚敬、余漢謀等幾位上將親自率領大批代表，湧向「救國日報社」，乒乒乓乓地把「救國日報社」搗毀。幸好該社編輯部在樓上，龔德柏拔出自衛手槍，在樓上守住樓梯口，聲稱如有人膽敢上樓，他必與一拚。張向華等不敢上樓，便和「龔大炮」隔梯對罵一陣，憤憤離去。這也是競選期中一幕滑稽劇。但是不管怎樣，孫科的助選團終究挽回不了孫科在競選中的頹勢。

孫科的幕後人至此已覺得不用非法手段搶救，孫科必落選無疑。因此凡可動員活動的機關，如黨部、同學會、政府機關、憲兵、警察、中統、軍統等一齊出動，威脅、利誘、勸告更變本加厲。甚至半夜三更還到各代表住處去敲門訪問，申明總裁之意，從者有官有錢，違者則自毀前途。國大代表不堪其擾，怨聲四起。

二十四日晚我的助選團也開會討論此事。大家認為蔣先生和他的股肱們這種作風跡近下流，是可忍而孰不可忍。我自己卻認為反正當選已無問題，就讓他們去胡鬧好了。黃紹竑說，事情恐不那麼簡單，我們如不加阻止，說不定要鬧出血案來。我們討論到深更半夜，黃紹竑最後乃提出一項他叫做「以退為進」的戰略。由我本人聲明所受幕後壓力太大，選舉殊難有民主結果，因此自願退出競選。

蔣一腳踢翻收音機

照黃的看法，我如退出，孫科和程潛為表示清白，亦必相繼退出。我三人一齊退出，選舉便流產了。蔣先生既不能坐視選舉流產，只好減輕壓力恢復競選常規，則我就必然當選。

二十五日我便以選舉不民主，幕後壓力太大為辭，聲明退出競選。消息一出，果然全國輿論大譁，支持我的國大代表，尤其是東北代表們，無不氣憤填膺，認為最高當局幕後操縱，破壞民主，孫科如當選亦無面目見人。孫科為表白計，亦於翌日退出競選，程潛亦同時退出，國民大會乃宣告休會，延期再選。

蔣先生不得已，只好將白崇禧找去，要他勸我恢復競選。蔣說：「你去勸勸德鄰，我一定支持他。」

最高當局既已軟化，底下的人也就不敢過分胡鬧。四月二十八日國大恢復投票。我的票數仍然領先，孫科遙落我後，程潛票數太少，依法退出。原投程潛票的乃轉投我的票。二十九日四度投票，我終以一四三八票壓倒孫科的一二九五票，當選副總統。

當第四次投票達最高潮時，蔣先生在官邸內屏息靜聽電台廣播選舉情形，並隨時以電話聽取報告。當廣播員報告我的票數已超過半數依法當選時，蔣先生盛怒之下，竟一腳把收音機踢翻，氣喘如牛，拿起手杖和披風，立刻命令侍從備車。上車之後，侍衛忙問：「委員長，開到哪裡去？」蔣仍一言不發，司機因蔣先生煩悶時總喜歡到陵園去，乃向中山陵開去。剛剛駛進陵園道上，蔣先生忽高叫：「掉轉頭，掉轉頭！」司機乃開回官邸。蔣先生才下車，立刻又上車，再度吩咐開車出去。隨從侍衛見蔣先生如發瘋一般，恐怕他自殺，乃加派車輛隨行。蔣先生的座車剛進入陵園，他又吩咐掉轉頭。轉回之後，又令司機開向湯山去。真惶惶如喪家之犬，不知何去何從，卻苦了侍從人員。此消息後由總統府扈從衛士透漏出來，我亦為之怏怏不樂，早知蔣先生如此痛苦，我真就不幹算了。

當選翌日，我偕內子德潔至蔣先生黃埔路官邸拜候，並謝他向白崇禧所說支持我的盛意。內子和我在客室中枯坐了三十分鐘，蔣先生夫婦才姍姍而出。相見之下，彼此都感十分尷尬。我表示謝意之後，遂辭出。（待續）