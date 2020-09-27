在環境、能源、公衛與疫情的政策場域裡面，擁有詮釋事實（facts）和真理（truth）的話語權，才是政治權力之所在。究竟是「以證據為基礎的政策」（evidence-based policy），或是「以政策為基礎的證據」（policy-based evidence），是當前「後真理政治」的年代（an age of 'post-truth' politics），最重要的一個表癥。

美西野火燎原，遮天蔽日，是地球暖化與極端氣候，還是森林管理不當的人謀不臧問題；開採頁岩油的水力壓裂法，會不會嚴重破壞生態與水質；以及戴口罩和保持社交距離，究竟能不能有效防治新冠病毒的傳播。是「以證據為基礎的政策」，或是「以政策為基礎的證據」，川普總統和民主黨總統參選人拜登，有完全不同的看法，是「科學觀」的不同，還是「意識型態」南轅北轍，有以致之，是一個值得探討的問題。

不同的人，有不同的觀念與態度，並不令人意外。但是，同一個人，對於類似概念的贊成和反對，明顯的呈現出矛盾現象，則就令人費解，特別是對擁有高度聲譽的人士而言。

法國19世紀知名的政治學者、外交官出身的托克威爾（Alexis de Tocqueville），在1835年的政治經典名著《民主政治在美國》（Democracy in America）裡面，曾經對當時的美國聯邦政府，在「漸次平等的進步，有點是神聖意志的命運」（gradual progress of equality is something fated by divine will），從而給予高度的評價。然而，他後來卻又因為認為上帝的旨意，而支持法國出兵征服北非的阿爾及利亞，納為海外的殖民地之一。在「觀念」與「意識」的兩者之間，不能等量齊觀，莫此為甚。

「以上帝之名」，尚可論述民主政治的優越性，以及殖民統治的正當性，則當然可以心平氣和的看待野火燎原、頁岩油開發、以及口罩和社交距離，在美國總統大選前，所引發的諸多爭議和政治口水戰。不同的觀點和說法，是不是有違科學證據和國際標準，也就不再令人那麼的驚訝。

進入大選緊鑼密鼓的倒數關鍵時刻，川普總統對於美國西岸各州野火肆虐，說出問題在於「森林管理」（forest management）的人謀不臧，他早就要加州政府要多清掃樹枝樹葉，最近這幾年，愈來愈嚴重的山林野火，是因為民主黨的加州、奧瑞岡州、以及華盛頓州，沒有做好應該做的工作，和極端氣候根本就沒有關係。

由於美國已經在川普總統任內做到，石油的自給自足，最重要的原因莫過於，使用水力壓裂法（hydraulic fracturing）開採頁岩油，而民主黨認為水力壓裂法會破壞環境生態，只是一種政治指控。

此外，川普總統賢伉儷聯袂出席911的19周年紀念活動，全程不戴口罩，面對9月22日全美超過20萬人死於新冠病毒，川普總統在前一天才在沒有保持社交距離，也沒有人戴口罩的競選場合宣稱，新冠病毒「其實沒有影響到任何人」（affect virtually nobody）。

大選在即，在美東時間9月29日的第一場總統辯論裡面，兩位總統參選人勢必要論述，並提出解決問題的重大政策，以及國家未來發展的願景。美國選民可資參考並向世人展現的，誠屬當下能夠辨識「明顯的真理」（apparent truth）與「錯誤的真實」（false reality），兩者之間差異的公民素養。

185年前，法國學者托克威爾對於美國政府致力於人與人之間，社會平等的高度評價，在今時今日，檢視當前美國的民主政治和社會現況，時空環境雖然改變很多，但沒有改變的還是人性：「大家只相信，自己想要相信的」。美國人民迄今對於水力壓裂法，其實並不會破壞環境生態和地質水質，抑或是「口罩無用論」，戴口罩根本無助於阻絕病毒傳播，仍然有完全不同的看法：前者是政治上的指控，後者是「價值的選擇」，而不是「防疫的必須」。

凜冬即將來臨，大選辯論在即，寄望川普總統和民主黨參選人拜登能夠讓「真理，愈辯愈明」，透過科學和事實的檢視，彌合並療癒已然分裂的美國社會，以展現民主政治的典範。選舉只是一時的，在未來，「以政策為基礎的證據」，終究會受到科學證據和國際標準的嚴格檢驗！

(工商時報)