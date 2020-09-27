明年元旦開放含萊克多巴胺美豬進口，即將成為事實，即使國民黨立院黨團把行政命令由備查案改為審查案，也不會改變民進黨政府的決定，「反瘦肉精美豬食安公投」就算過關，開放進口也回不去了。瘦肉精開放與否是一個食安議題，過度政治化公共政策問題，對消費者食安及養豬戶產業利益毫無助益，不如深層思考回歸市場機制，對等開放國內豬農使用瘦肉精，讓消費者自行選擇，本國豬與進口豬可以公平競爭。

美豬爭議在馬政府時代就吵翻天，當時民進黨堅決反對美國牛豬進口，2012年國際食品法典委員會（CODEX）通過微量萊克多巴胺國際標準，但馬政府在政治壓力下制定「牛豬分離、排除內臟及豬肉零檢出」新原則，零檢出規定有違CODEX規範，美國早已認定是不公平競爭。

蔡英文總統不經過溝通就直接宣布開放美牛豬，所謂沒有利益交換的說法，毋寧是國際政治現實妥協的結果，如果真能換到「台美自由貿易協定」（FTA）或「雙邊貿易協定」（BTA），而不是一句空泛的提升國際地位，國人與養豬戶基於國家利益，應該都會接受。美國國務院次卿柯拉克來訪，是台美經貿交流重要的一步，雙方已就產業供應鏈重組等議題交換意見，政府一定要為台灣經濟發展帶來實質利益，不能反而變成不平等條約。

台美關係因川普為求勝心切，持續加強抗中力道，不斷大打台灣牌，台灣的確增加了國際能見度，卻付出開放萊豬進口的代價。這一波萊豬攻勢如果現在是國民黨當家，恐怕也很難擋得住。

開放萊豬太傲慢

只要能做好食安管理，確保國人健康無虞，國人對開放萊豬進口不會有太多意見。但民進黨太過傲慢，不但事先未溝通，政策推動前各部會間也沒有做好溝通聯繫。最誇張的是衛福部原本宣布為保障國人食安，將在邊境逐批查驗瘦肉精，後發現實務很難執行，陳時中部長隨即改口，每家進口商進口的前3批全面抽查，如果全部都合格，就會開始放鬆抽檢批數。這種未經事前規畫就信口開河的「政策」，如何叫人民信賴？

刀口向內懲豬農

農委會也半斤八兩，預告修訂進口肉品萊克多巴胺安全容許量，竟然區分國內與國外，明定乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列，形同規定美豬可以使用瘦肉精，國產豬不行。而且國內養豬戶使用瘦肉精被查獲，可以處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，主管機關還會公布違規養豬戶及違規情節，1年內再犯者最高可以處新台幣250萬元以下罰鍰。

農委會一手揮刀霍霍準備嚴懲國內使用瘦肉精的養豬戶，另一手向美國養豬產業招手，只要在容許範圍內，歡迎進口，這不就是19世紀西方列強要求中國簽訂的不平等條約嗎？國內、國外兩套瘦肉精標準，等於強逼國內養豬業站在低一等的立足點上，和美國企業化養豬產業競爭。

農委會表示，過去3年國內牛豬羊家禽等檢測結果，都沒有驗出瘦肉精，印證國內畜牧產業確實沒有使用萊克多巴胺，這證明國內業者能謹守規範。但美國萊豬大軍壓境，勢必拉低豬價，難保國內養豬戶為了增加飼養效率提高競爭力，鋌而走險使用萊克多巴胺，到時就得隨時面臨重罰，這也是許多養豬戶憂心之處。

養豬產業帶動飼料、動物藥品、畜牧資材、屠宰加工及運輸倉儲等產業鏈，估計年總產值約1600億元，農委會籌措成立100億養豬基金，幫助養豬戶度過難關，對養豬產業而言，100億只是杯水車薪，能發揮的效果有限。農委會主委陳吉仲原本說100億不夠可以再籌100億，隔天就改口不再談，意味政府也明白補貼解決不了問題，誰也不敢保證無止盡的補貼。

瘦肉精美豬即將在明年元旦開放進口，衛福部承諾加強邊境查驗，但這還不夠，更要及早規畫各式加工肉品如何標示來源，並落實查核。至於台灣養豬業者，現有的市場優勢在美國萊豬大舉壓境後勢必受損，政府不能欺負本國豬農，應制定標準，允許國內養豬戶在規範劑量內「合法」使用萊克多巴胺，讓國產豬與美豬在自由經濟市場下公平競爭，如此美豬進口風暴才可能消弭。