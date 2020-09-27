美國聯邦最高法院大法官金斯伯格因病去世，對於其空缺應由下一任總統提名的呼聲不斷。但在面對選舉的不確定性及共和黨擁有參議院過半席次的優勢下，美國總統川普迅速提名保守派聯邦上訴法院法官巴雷特繼任，這將使得最高法院保守派與自由派大法官的比例變成6：3，形成所謂的「川普法院」，有利於川普未來打選舉訴訟。但美國司法真的會因此偏向保守之一端嗎？

美國聯邦最高法院擁有最終的違憲審查權，再加上大法官屬終身職，其影響力遠比總統更為長久與深遠。因此當總統有提名機會時，必會選擇與自己政治理念相同者來遞補。如1993年，屬保守派的懷特法官退休，時任總統柯林頓為保證1973年的韋德案（Roe v. Wade）以隱私權為墮胎保障的基礎之判決不被推翻，就提名以伸張兩性平權聞名且是超級自由派的金斯伯格來遞補。2016年初，雷根時代提名的保守派法官史卡利亞去世，時任總統歐巴馬欲提名自由派人選，卻受到共和黨占多數的參議院阻擋，才使川普一上台，就有提名保守派法官戈蘇奇的機會。

川普對於墮胎權、槍枝管制、移民政策、警察執法等政策，一向持極端保守之態度，且此次大選郵寄投票人數增加，加以拜登與川普的民調相當接近，可能重演2000年的高爾與小布希之戰，最終要由聯邦最高法院來決定誰勝出的狀況，這也是川普盡速提名保守派的巴雷特頂替金斯伯格的原因。

但單以保守與自由來區分大法官的屬性，並不能完全預測法官對於個案的決定。以被歸類於保守派且屬宗師級的史卡利亞來說，雖從不掩飾其反墮胎與反同婚的立場，但對於刑事被告的權利保障卻屬前衛。如2001的凱利案（Kyllo v. United States），警察利用熱影像系統在戶外對私人住宅進行照射，以找出種大麻的溫室，由史卡利亞主筆的多數意見就認為此種搜索行為仍須依憲法規定，於事前取得法院的令狀。2012年的瓊斯案（United States v. Jones），針對警察在私人車輛裝設GPS定位系統來追蹤，由史卡利亞所主筆的判決也認為必須事前取得法院令狀。這都顯露其保障人權的自由派性格。

對法官以自由、保守派來分類，既過度簡化，也忽略人的可變與不可預測性，更蔑視了法官所具有的法律專業及人格素養。因此就算川普法院已然出現，將來也未必每項判決都能如川普所願。

（作者為真理大學法律系所副教授、刑事法研究中心主任）