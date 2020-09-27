最近有個消息，德國電信（Deutsche Telekom）可能會獲得進入大陸行動通信市場，以交換德國對華為開放5G市場，這顯示了就算在華為這件事上，要形成過去冷戰時期對峙的狀況也是不太可能的，當今世界全球化、相互依賴的經貿關係，還是比較符合現實的描述和主要趨勢。

在華為5G上，完全跟隨美國腳步的國家仍有限，歐洲第一大國德國仍可能對華為保持德國5G市場的開放，德國電信換取到獲得進入大陸行動通信市場機會，大陸也提供了8點反間諜協議，以緩解德國的安全憂慮。

從中德貿易額來看，自2016年以來，大陸已經取代美國成為德國最大的交易夥伴。同時大陸也是許多德國企業的最重要市場，特別是汽車行業。中德之間經貿關係已經成為一種相互依賴的關係。

在美國方面，所謂美中脫鉤炒得沸沸揚揚，實際上自川普上任以來，大陸對美貿易順差反而增加了25%；連美國民主黨總統候選人拜登的外交政策資深顧問布林肯也說，與大陸完全脫鉤不切實際，最終將適得其反。

美國就算公布了華為禁令，對於其他大陸國產手機也沒有動手，主要還是妨礙美國企業利益過劇，日前包括特斯拉、福特汽車等多達3500家美國企業，因為美中貿易戰提高大陸貨物關稅，狀告川普政府，要求返還關稅並且附帶利息，美國貿易代表萊特希哲也一併被告。

雖然大陸提出所謂的「內循環」說法，顯示出最壞狀況，也就是在經濟上採取閉關自守的作法，也在危機中獨立發展，不依賴任何人的態度，但儘管如此，全球化對大陸及其他國家而言來說仍是最佳解決方案。