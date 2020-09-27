相信許多人從小的夢想是「我要當老師」，隨著年紀漸長大家還是想當老師嗎？根據蔡阿嘎於FB、IG發放的3萬多筆網路問卷「2020年臺灣學生未來夢幻職業調查」統計結果指出未來職業想當教師在小學生到大學，所占名次分別為第一名、第一名、第二名，由此可見教師一職在國人心中尚佔有一席之地。

我要當老師，我想當老師，但我適合當老師嗎？我想這是很多想當老師的人都不見得有思考過的問題。每一年的567月是四方教師齊聚考場的時候。這麼多老師們都擠在參加教師甄試，為了要求得那VIP寶座-俗稱「正式教師」的職位。 每年報考人數上萬人，錄取人數卻只有幾百位，普通科錄取率絕大多數不會超過10%。在錄取率極低的情況下，身為教師的大家，有想過你為什麼要當老師嗎？舉幾個經常聽見的說法：教師工作收入較為穩定、教師地位較崇高、家人希望我這輩子當老師、身邊朋友都去當老師、我覺得我很愛小孩、可以當老師……這些說法能夠成為你勝任當一位教職工作者嗎？其實啊，未必。

當今12年國教的啟動，注重素養導向教學，身為教育現場專業的教師，我們準備好了嗎？教師們的專業足以協助學生在12年國教的學習道路上，作充分、整合、完整的展現？還是只想依舊按照教科書內容來進行照本宣科的教學，成為一位拼圖式的教師，把教育切割成一個個不相干的區塊，歸我管的就我教，其他有別人教我就別管了。

有句話說「經師易得，人師難求」。要當教師的人，都想成為每一位孩子生命中的良師。如何定義良師，確實不容易，但我們可以反向思考的問自己，我的熱忱是否足夠面對當一位教師的所有挑戰？我是否能把教育是為這一生中的志業？在教育現場裡，有一部分的教師越教越有衝勁，但也有一部分的教師每天身心俱疲，回頭一看當年那位開心準備當上老師的你，還在嗎？當然的我們都知道現階段的教育不斷的在改革，教學資源越來越方便，孩子身心靈比起以前的孩子成熟多了。教育體制改革下不斷的創新，課程發展更為多元，不過相對的家長對孩子的期許也不盡相同，對學校老師的要求更為「豐富」。身為21世紀教師的你，要如何面對創新挑戰下還能將學生適性教導，得到家長的認同，這是我們教育工作者必須學習的新課題，也不忘了我們身為一位教師的初衷。

今天是一年一度的教師節9月28日，相信也是許多教師期待的一天，當老師的人什麼都不求，只求學生能夠記得老師曾經對你們付出的一切，在未來的日子裡能夠使學生實際應用，我想就是最棒的教師節禮物了。

身為同是教育工作者的我，在此祝福所有老師們，教師節快樂。不管你是正在跑道上奔跑的老師，還是已經上了軌道的老師，別忘了我們是一位專業的教師，拿出你的專業，撥動你的熱忱，奏出精彩的教師生涯，告訴自己，我就是一位老師。（作者為台北市立大學教育系研究生、國小教師、大九學堂第一屆學員）