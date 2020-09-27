兩岸關係緊張，網路開始出現萬一戰爭爆發，第一波戰火下求生之道的討論，或許這只是鄉民們的「感時花濺淚」，但國家安全是政府的基本職責，也是全民付託的使命，政府有責任給人民安全感。

國家安全議題千頭萬緒，從國際政治與區域安全、美中台關係、軍事部署、對岸政治與軍事動態、全球貿易、海運、能源供應等不一而足。

許多觀察家研判，中美關係若繼續惡化，大陸將以「灰色衝突」方式壓縮台灣的空間，改變台灣現狀。所謂「灰色衝突」，包括在政治、經濟上封鎖台灣，政治上可以見到大陸開始強逼國際非政府組織一律把台灣列入中國名下。經濟上目前還未看到新動作，但國安團隊需超前部署。

台灣經濟實力強勁，對大陸改革開放曾經有過貢獻，如今高科技產業對大陸非常重要，大陸應不會輕易傷害台灣經濟，但不能排除以「灰色衝突」方式壓迫台灣在政治上妥協。

政客喜歡問「國軍可以撐幾天」，「灰色衝突」概念下，其實更該問「台灣天然氣存量可以撐幾天？」

目前燃氣機組裝置容量1781萬瓩，但最多只能發電1550萬瓩。「無氣可用」機組達230萬瓩，成為虛列的6％備轉容量率。

經濟部為提升發電安全，於2018年修正「天然氣生產或進口事業自備儲槽容量」，規定2019年天然氣安全存量應達7天，2017年達14天。假設中油依據規定備足存量，若大陸封鎖台灣海域，台灣天然氣也只能維持7天，之後就要斷電。

台灣有一定的經濟實力，但能源99％以上靠進口，即使擁有全球最強軍隊，也很難享有充分的「戰略安全」，何況台灣政治實力、國防強度遠不及對岸。不要和對岸輕易叫板，聰明相處，才是生存之道。