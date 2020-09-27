在中共機艦越過台海中線演訓挑釁，大陸外交部說「沒有海峽中線」後，蔡總統上周去澎湖看部隊，在文宣操作上剛柔並濟，非常細膩。陳水扁總統看部隊，軍方拍馬屁；馬英九總統不太看得起軍人；蔡總統對待軍人是從「關懷」角度出發，雖是有所圖，但拉攏技巧高明，國民黨得學著些。

蔡總統到澎湖先看IDF戰機進駐的天駒部隊，軍方擺出中科院的萬劍彈，陣列出氣勢，讓蔡總統發表談話；去看海軍子儀軍艦，軍方在飛彈發射架擺出白色的標準飛彈「戰彈」，收起藍色的練習彈，也是以往極罕見的，再讓蔡總統與官兵合照。這套視訪空軍與海軍機艦的行程走剛烈的「戰鬥風」。

最讓人拍案的是「柔」的動作，因看到媒體報導子儀艦官兵日前下單訂了88杯冬瓜檸檬，然而共軍擾台臨時出任務無法如約領取，只能棄單；蔡總統特地跑了趟飲料店買了150杯，「把遲到的飲料帶過來了」，杯上還有蔡總統署名並寫上「勤務辛苦了，國家感謝你們」。

沒兩天，蔡總統又去看了過去66年從未有國家元首視導過的空軍第3後勤指揮部，這單位是專門維修空軍戰機，頗有「兵馬未動，糧草先行」的意味，再與天駒部隊視導行程相結合，算是蔡總統對空軍最高的慰問與致敬了。兩岸軍事對峙升溫，陸海空3個軍種中以空軍任務最吃重，蔡總統看了「前方」與「後方」，開飛機的與維修飛機的，該顧的都顧到了。

持平而論，民進黨執政對軍人是比國民黨好，也較重視軍人。蔡政府雖砍退役軍人終身俸，但不碰現役軍人。馬總統把上將職位砍到只剩7個，蔡總統一上任就把軍政副部長讓軍人而非文人做，等於是讓軍方多了1個上將缺，所以蔡總統任內軍方始終有8位上將，就是所謂的「八大老」。

除上將外，國軍中將與少將員額也只增不減，這也是高明手段。國軍自李前總統開始精簡員額，精簡計畫一個接個，到了蔡總統這任，急停煞車。軍方不聞精簡之聲多時。

相較於馬總統，蔡總統比較喜歡軍人，也願意花時間和軍人相處，了解軍人的想法，雖然她對軍事議題不見得有興趣；或許是第一位女性三軍統帥，蔡英文有心改變傳統的「好男不當兵」觀念，希望社會對軍人的看法以及軍人對自己的看法都能翻轉。

大陸軍演讓國人反感，民進黨對軍人好，重視軍人自有政治目的。不少綠營政治人物藉機操作大陸軍演，賺取「軍演紅利」、「反中紅利」。軍人保家衛國是天職，但也別被捧昏頭，一定要沉著冷靜因應當前兩岸情勢。