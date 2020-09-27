日前立法院召委選舉中，國民黨在民眾黨的協助下，從16席召委中搶下包括衛環、經濟委員會等7席；其間除凸顯出國民黨扼守了與瘦肉精美豬進口相關的戰略要地外，也讓藍白合作抗綠露出了曙光。畢竟國民黨現今能量及政治操作功力太弱，無法對民進黨發揮制衡力道，故兩黨合作相互支援便為不得不的選擇。理論雖如此，但仍有許多變數會讓這條合作之路崎嶇難行。

首先，藍白合作勢必得協調陣營內部取得默契或共識，政黨主帥能否壓得住內部衝突，是一大考驗。畢竟柯文哲陣營中和民進黨淵源深的局處首長及核心幕僚頗多，這也是柯P為何會以「是照議題，上會期不是全投民進黨？」來評價此次和藍軍在召委選舉的合作，以保持戰略模糊，安撫陣營內的親綠人士。 而深藍在國民黨中仍具影響力，對深綠屬性的柯P未必買帳，黨內特定政治人物仍有鐵粉支持，徐圖後進可能性仍高，對藍白合這種徒增變數的操作當然敬而遠之。

其次，立法院的議題合作雖是建立互信的打底工程，但要取得實際戰果讓互信深化，並非易事；畢竟兩黨立委人數加總也只有43席，離過半有一段距離，更無法撼動民進黨的61席，遑論時代力量及基進黨現仍力挺民進黨，綠軍優勢更加明顯。況且在議題的攻防中，議題屬性、合作形式、誰主誰從、抗爭力道、目標設定等，兩黨立場及態度勢必不同，協商難度隨之增加，都讓綠軍更有以逸待勞的空間。

再者，藍白合作勢必得觸及2022及2024年的選舉合作，兩項選舉勢必掛勾討論，因為涉及利益太深，恐更難協調。

以台北市來說，柯選擇黃珊珊任副市長便是在累積和國民黨談判的籌碼，若國民黨推具冠軍相的蔣萬安，只要黃仍有相當的支持度，蔣要勝出仍有風險，特別是當綠軍空降陳時中等「大神」時；若黃的變數被柯控制住，亦即柯不推接班人參與角逐北市長時，國民黨勢必得交換選區或是資源給民眾黨，屆時除了得搞定傳統地方勢力外，也得讓民眾黨埋單，都是艱鉅工作。

特別是針對2024年總統大選，柯坦言「直接準備」，但國民黨內在朱立倫、韓國瑜亦有企圖心的情況下，要如何協調更是燒腦，畢竟非綠陣營各推人選的情況下，綠軍候選人輕騎過關當無懸念；就算柯在2022年地方選舉多支持國民黨候選人，以換取2024年國民黨對其支持，國民黨作為在野第一大黨且黨內亦有企圖參選者的情況下，要挺柯P讓藍白合流，確實困難重重。

最後，就政黨定位來說，藍白合亦有衝突，國民黨自己定位為最大在野黨且有重返執政之企圖，在缺乏戰將時屈居老二和柯合作，勢必虐心；民眾黨則定位跳脫藍綠，倘和藍軍合作豈不自己模糊了定位路線，說服力減弱。特別是在柯聲勢下滑的當下，合作或許更不利於選票擴張。

但現實的問題是，非綠的藍白陣營若無法合作，勢必會被綠軍各個擊破，如何克服前述障礙結盟抗綠，還真得讓兩黨高層傷透腦筋。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）