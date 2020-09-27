台海兵凶戰危是各界共識，但國民黨身為最大在野黨，多年來是「國共平台」的主角，卻隨綠營起舞，將「求和」等同於「投降」，取消出席海峽論壇。新黨堅持赴海峽論壇，呼籲落實「一國兩制台灣方案」，結果也被大陸網紅辱罵是「投機組織」、「台灣有何資格向大陸開條件」。

連在島內被貼上「舔共」標籤的新黨，都開始不見容於大陸部分網民，足見這些年我們共同努力維護的兩岸關係，在蔡英文夥同美國變本加厲的挑釁下，已經危機四伏，「和統派」兩面不討好。現在兩岸戰雲密布，正源於蔡英文自恃817萬「民意」相挺，幻想大陸就會妥協，甚至嗆聲「你要準備好戰爭」。一場新冠肺炎疫情，更凸顯台灣赤裸裸的反中、仇中，刺激大陸民意湧現，認定和統無望，武統聲浪空前高漲。

最近馬英九直言「首戰即終戰」，又說「政策一旦錯誤，千萬人頭落地」，但他也批評大陸，稱「海峽中線」是一條心理線，即便在國際法上沒有效力，大陸也應尊重，不要「武嚇」台灣。這種論調失之偏頗。過去是台灣自己頻越「中線」要反攻大陸，現在則是大陸實力超過台灣，之所以沒有越過「中線」解放台灣，是建立在兩岸同屬一中，尋求和平統一。馬英九時代用「九二共識」回應大陸，卻從不宣示中華民國憲法規定的統一目標，不但不教育人民「九二共識」追求統一的本義，反而堅持「不統不獨」，對「台獨」教科書也不修正，助長今天「去中國化」成為島內主流。

新黨深知台灣前途在民族復興，秉持歷史責任及民族大義，毅然呼應大陸領導人「一國兩制台灣方案」的號召，頂著被蔡英文當局揚言法辦的壓力，不卑不亢，為所當為。我已多次公開挑戰各大政黨：如果不要「一國兩制」，那是要「兩國」，還是要「一國一制」？兩岸各自尊重的「心理線」，是建立在和平統一的前提，大陸領導人「以大事小」表示善意，倡議各界討論有別於港澳的「台灣方案」，我們還要吃了秤砣鐵了心，全盤否定？是覺得自己有本事實現台獨，還是妄想反攻大陸，覺得一直拖就能拖垮對岸？

近來有大陸網紅批判新黨，說新黨來談條件就是「投機」，對於新黨方案中提到兩岸政治協商共同國號、決定台灣軍隊去留等問題是「沒有誠意」。當然，也有大陸網友一針見血，點破「一直以來是大陸幫台灣想各種統一後的條件，但台灣根本想的是獨不是統」。也就是說，是大陸領導人為台灣在統一後的權利著想，包括「國旗、國號也可以談」出自鄧小平，「允許台灣保留軍隊」出自葉劍英的《葉九條》，對於兩岸之間「一個中國」的政治涵義從沒說死，一切等待兩岸政治協商。

問題是台灣根本不想談統，只想靠美國完成務實台獨，所以對美國卑躬屈膝都無所謂，說穿了根本沒有「台灣主體性」，就是甘為美國附庸，也不和大陸做兄弟。我們統派在島內苦撐，承受「台獨」勾結美國的壓迫，海內外中華兒女絕不能隔岸觀火，必須認識到這就是一場中國人未竟的統一大業，只有高舉「中國一定強」的國族主義，才能力抗川普拉起的「美國優先」。

中華民族14億人，如果有百分之一能每天對「台獨」口誅筆伐，就是遠超過蔡英文817萬的1400萬，用口水都把他們淹沒了。至於支持我們統派的力量，哪怕只有中國人口的萬分之一，那也有14萬人固定給統派經營的各平台讚賞，就能維繫島內統派火種，等待時機星火燎原。

我當然不希望戰爭，大陸也不願輕啟戰端，所以才堅持「和平統一一國兩制」，呼籲民主協商統一方案，又舉辦海峽論壇，深化民間交流。但隨著新冠疫情重創美國，川普為轉移焦點，更加對兩岸關係搧風點火，慫恿台灣充當馬前卒。台海就像一個火藥庫，就等一聲令下，引爆導火線，台海瞬間就成戰場，台灣人民首當其衝，馬英九所言「千萬人頭落地」也並非戲言。

假設真的到了那一天，大陸不得不為反分裂發動武統，我們也還是呼籲，必須區隔大多數善良樸實的台灣人民，保障平民百姓的生命財產。當然，我們更要警示蔡英文及民進黨，務必審時度勢，改弦更張，回頭是岸！