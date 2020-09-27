疫苗是某些傳染病的終結者，遠的如天花、小兒麻痺，近的如麻疹、新型流感。這些疫苗都是能產生中和抗體，也能實際產生中和效果，才能成為疾病的終結者。

但有疫苗可用的傳染病只是鳳毛麟角。每個愛滋病人都能產生抗體，但無一能中和病毒，當然沒法造出有效疫苗，疾病終結靠治療。登革熱就更慘，感染後產生中和與非中和抗體，疫苗若不能只產出有益的中和抗體，也同步產生了有害的非中和抗體，他日病毒再感染就會因以誘發非中和抗體而變成登革出血熱。這時疾病的終結就肯定不能靠會火上加油的疫苗，靠的是病媒蚊監測及孳生源清除。

新冠病毒疫苗會走上哪條路？新型流感、愛滋，還是登革熱，沒有人知道。但從新冠肺炎的臨床上抗體與抗原可以同時存在，可以再感染，也可以因為細胞因子風暴而病危猝死，都暗示新冠疫苗走向愛滋病、登革熱這樣失敗的機會其實不小。

雖然有如此高的不確定性，疫苗的發展仍是控制新興呼吸道傳染病最重要的政策，因為唯有疫苗才能治本，其他都是治標。中央疫情指揮中心應在1月23日聽聞世界衛生組織（WHO）宣布「國際關注的公共衛生緊急事件」時就該將疫苗研發放在政策的第一順位。但當時台灣在幹啥？在為參與世界衛生大會忙著在網上罵WHO秘書長譚德塞呢，所以才會落到現在必須靠登入COVAX，靠別人施捨分配才能取得疫苗的地步。

台灣是有自行發展疫苗的能力。2009年新型流感來襲，台灣獨得1500萬劑新流感疫苗，其中1000萬劑是由國光公司拚了命趕出來的，以極低價格賣給政府，成就了台灣當年只有41例新流感死亡的戰果。台灣以2倍高價向國外買的疫苗是在疫情結束後才到貨，這些疫苗其實都是打到太平洋裡去的。台灣這次還想先付訂金由COVAX分到新冠疫苗，我相信最終還是有的，但情況絕對不會比2009年那一次好到哪去的。

新興傳染病疫苗研發政策是不需要用國家隊的，政府只需要在政策上宣示與給予協助，民間廠商自然會研發出來，世界各國都是如此做的。但蔡政府就是連這點口惠都不願給，造就了台灣新冠肺炎防疫上的兩大漏洞──疫苗研發及快篩試劑的開發都嚴重落後先進國家。要不是台灣當初被媒體逼著關閉了歐、美、日的航班，使台灣免除了社區感染爆發的疑慮，這兩大政策的違失早就會讓台灣的防疫千瘡百孔，官員滿臉豆花。

如果防疫視同作戰，疫苗就是呼吸道傳染病的原子彈、疾病的終結者，標準的國防工業。當全球都在打防疫戰時，沒有一個國家有能力分戰略物資給台灣，只有平時在政策上多壯大本土疫苗業，才能在戰時充分為人民服務。（作者為中華民國防疫學會理事長）