因為南韓的產業結構和生活水準與台灣高度相似，我們可以南韓的經驗概估美豬進口對台灣養豬業的衝擊程度。

南韓豬肉自給率以前跟台灣一樣高達9成多。為了擁抱自由貿易，南韓提早幫小豬農離牧，養豬戶從2000年2萬多家急劇減少到《美韓自貿協定》前2009年的8000多家。美豬開放後，又淘汰到只剩5000多家，但每家規模都大幅增加，更有競爭力。

開放便宜的進口肉使南韓豬肉消費增長了22％，也稍微帶動對國產豬肉的需求。儘管小養豬場凋零，但養豬總數量卻從2000年約800多萬增加到2014年近1000萬。問題是，現在台灣人平均每人每年食用約36.5公斤的豬肉，已比韓國人約29公斤多，未來還有多大的增長空間？

目前南韓的美豬占總豬肉市場1成出頭，但若據此估算，美豬也將只會占台灣總豬肉市場1成，恐怕過於樂觀。因為WTO要求成員國之間相互給予最惠國待遇。這意謂著，台灣明年初開放美豬的貿易優惠和特許必須自動給予所有WTO其他成員國，不能附加任何條件且是永久性的。

美牛則占南韓牛肉市場的3成多。所以除了豬肉，美牛在南韓進口市占率也是排第一。原因之一應是跟南韓在《美韓自貿協定》裡給美國的優惠比其他國家的FTA多。FTA的雙邊優惠就不需要一體適用於多邊的WTO其他成員國。這意謂著台灣若不能及時與美國簽自貿協定，非歧視原則的國際壓力可能會使台灣成為全球競爭最激烈的豬肉市場，因為台灣已零設防。

若台灣的養豬技術不比南韓高明多少，開放貿易對養豬戶的影響應差不多。那麼估算台灣7500多戶養豬戶裡大概會有2000多戶離牧，但只有一部分可轉置到工商業。也許台灣可學習南韓，協助一些將「被失業」的豬農移民到美國養豬，補貼生產非萊豬的成本，再出口回台；或是給進口非萊美豬的進口商退稅之類的優惠。

但其實，台灣豬農的前景應是在對岸。正值豬瘟的中國大陸消費了全球一半的豬肉，豬肉價快飆到台灣的3倍，可以想見不少豬農未來只能登陸求生。

（作者為國立台灣大學農經系教授）