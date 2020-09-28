按政府公布，總統與副總統就職日期是五月二十日。我照例遣隨員請侍從室轉向蔣先生請示關於就職典禮時的服裝問題。蔣先生說應穿西裝大禮服。我聽了頗為懷疑，因為西式大禮服在我國民政府慶典中並不常用，蔣先生尤其是喜歡提倡民族精神的人，何以這次決定用西服呢？但他既已決定了，我也只有照辦。乃夤夜找上海有名的西服店趕製一套高冠硬領的燕尾服。孰知就職前夕，侍從室又傳出蔣先生的手諭說，用軍常服。我當然只有遵照。

穿軍常服就任副總統

五月二十日是南京市一個隆重的節日，各機關、學校一律放假，各通衢大道上懸燈結綵，爆竹喧天。總統府內尤其金碧輝煌。參加典禮的文武官員數百人皆著禮服，鮮明整齊。各國使節及其眷屬也均著最華貴莊嚴的大禮服，釵光鬢影與燕尾高冠相互輝映。這是國民政府成立後第一任正副總統的就職典禮，也確是全民歡慶，氣象萬千。在這種氣氛中，我深感到穿軍便服與環境有欠調和。

孰知當禮炮二十一響，贊禮官恭請正副總統就位時，我忽然發現蔣先生並未穿軍常服，而是長袍馬褂，旁若無人地站在台上。我穿一身軍便服佇立其後，相形之下，頗欠莊嚴。我當時心頭一怔，感覺到蔣先生是有意使我難堪。但再一思索，我立刻挺胸昂視，豁然若釋。因為蔣先生以一國元首之尊，在這種小地方，他的度量都不能放寬，其為人如何也可想見了。觀禮人員中，誰不清楚蔣先生的作風？大家既然明瞭，這尷尬的場面與其說使我難堪，毋寧說使他自己難堪罷了。將來史家秉筆直書，勢將使蔣先生本人在歷史上多其難堪的一筆而已。

我就任副總統後，即向蔣先生簽辭北平行轅主任一職。這個有空銜無實權的中間機關原是為安插我而設的，我既職辭，蔣先生便索性把這機構裁撤了。從此我便長住南京。從北平行轅主任改任副總統，對我說來不過是由一個吃閒飯的位子換到另一個吃閒飯的位子罷了。不過從地理上說，卻是從華北遷到了華東。

政府在行憲以後，中樞人事並無多大變動。孫科與陳立夫於五月中旬分別當選為正、副立法院院長；六月初于右任、劉哲分別當選正、副監察院院長；王寵惠、石志泉分長司法院；張伯苓、賈景德分長考試院。前行政院院長張群辭職，蔣先生改提翁文灝、顧孟餘（後改張厲生）分任行政院正、副院長，也於五月二十四日經立法院同意就職。

我在副總統任內幾個月，真是平生難得的清閒日子。有關軍國大事的重要會議，蔣先生照例不要我參加。招待國際友人的重要宴會，蔣先生也向不邀請我陪客。只有幾次總統招待國內元老的餐會，我偶爾被邀作陪罷了。我平生原不喜酬酢，蔣先生既不來邀我，我也落得清閒。

在京閒住日長無事，就在京、滬、杭一帶遊山玩水。農曆中秋曾赴海寧觀潮，備受蔣先生故鄉各界的盛大歡迎。為結束北平行轅事務，我也曾飛平小住。此時華北軍政大事已由傅作義全權籌畫。作義雖是不羈之才，可惜為時已晚，他和我一樣，也只有坐困愁城，默待局勢的惡化。傅君是個硬漢子，既不願投降，又不願逃亡，也不甘心自殺。處此艱難環境，終日深思苦慮，憂心忡忡，無以自解。他的左右告訴我說，總司令常常徹夜不睡，在階前廊下徘徊不定。他們知道傅君的個性，深怕他覺得事不可為而自殺，要我得機勸勸他。我得閒便向他提及此事。傅君和我開誠相見，無話不談，他此時心境的痛苦和思想的矛盾，與我在北平時如出一轍！他屢屢問我：「到那時，怎麼辦？」他顯然預料到北平必有被合圍的一日。傅將軍是以守涿州而一舉成名的，他可以拿出守涿州的精神來死守北平。無奈時移勢異。第一，內戰非其所願；第二，守涿州是待援，守北平是待斃。傅君連連問我在此情況下何以自處，希望能以我一言為依歸。但是我自己此時幸能擺脫此惡劣環境，傅君不幸為我之繼，我一不能勸他逃亡，二不能勸他投降，三不能勸他自殺，則我又計將安出？最後我只好說：「宜生兄，萬一局勢發展到那地步，那只有聽憑你自擇了。你要想到『留得青山在，不怕沒柴燒』！」不久，我便乘機南旋，傅作義送我至機場，彼此執手踟躕，欷歔而別。想不到幾個月後北平被圍，他為使故都精華免於炮火，便向共產黨投降了。

我返京不久，長兄德明忽然在桂林病歿。大哥以半商半農為業，胼手胝足，一生勞苦。我歷年馳騁國事，對他亦未有太大的幫忙。驟聞殂謝，憶念手足之情，頗思返桂林弔喪。因赴蔣總統官邸，擬當面向他請一兩個星期假，俾便返里。誰知蔣先生多疑，他深恐我乘機與兩廣人士又有聯絡，對他不利，竟不准我請假。我一再堅持，他仍是不准。最後才笑著說：「嫂夫人很能幹，讓嫂夫人去料理好了。」我不得已，只好打消此念，而由內子飛返桂林弔喪。自思我身為副總統，在中國真可說是「一人之下，萬人之上」了，但是先兄去世，我連弔喪的自由都沒有呀！

國軍東北戰敗原委

當我於副總統任內，在南京閒住期間，內戰卻急轉直下，終於不可收拾。

內戰逆轉的開端，正如眾所周知，始於東北。國軍在東北的失策，前已約略說過。至於東北軍事受挫經過的詳情，將來史家自可秉其春秋之筆加以論述，我本人既未參預戰略的籌畫，更未嘗作直接或間接的指揮，故僅能就我個人觀察所得，對國軍在東北戰敗的原委略事分析：

抗戰勝利前夕，蔣先生曾命張群、吳鼎昌、陳立夫、熊式輝、沈鴻烈諸人成立一小組委員會，研究制訂一戰後接收東北的方案。聞陳立夫以五人小組中無一東北籍人士，而其餘四人又全為政學系要角，認為必有陰謀，不願參加。然此小組委員會卒擬訂一草案，將東三省分為九省，旋交立法院通過，由行政院公布。這一措施表面上是以山川的形勢和國民經濟的發展為理由，而其真正目的，乃在將此邊陲富庶之區割裂，以便控制而已。（待續）