無色覺醒》賴岳謙：盤點美中跳島戰略！ 解放軍握絕對空優！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第727集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「盤點美中跳島戰略！解放軍握絕對空優！」

美軍日前大動作高調舉行「太平洋捍衛者2020」（Pacific Defender 2020）。此次屬於大規模大跨度奪島演習，是由駐夏威夷美軍部隊與美國空軍合作，此舉明顯是美軍在針對中國南海各個島礁而舉辦。相關演習內容觀察，不難發現美國在太平洋地區的軍事戰略，越來越關注於佔領以及控制小島礁，因此南海很可能成為另一場大規模區域戰爭的導火線。

美軍現在的南海奪島戰略尤其受矚，在「太平洋捍衛者2020」演習中，美國陸軍仰賴空軍協助，解決快速移防的難題。面對美軍針對性的軍演，中國解放軍也不甘示弱，公布空軍實彈演習的影片，測試反艦導彈射擊，以及一系列空軍戰機的攻擊試射。

以目前解放軍具備的1500到2000公里射程，中程飛彈的精準打擊能力，打擊範圍完全可以覆蓋到美軍在沖繩與關島的基地。以此推斷美軍若與解放軍在南海一戰，美國恐無法掌握在南海的空戰與海上優勢。

美軍若失去2500公里內的空中優勢，必定不會將航母暴露在導彈的攻擊範圍內。除了昂貴的航母打造費用外，美國內的製造業也與二戰時期大有不同。曾經日本輕忽美國本土的製造業，最終戰敗。但如今許多美國內製造業都外移的情況，也讓美軍艦建造的速度大不如前。

據了解打造一艘航母需耗時5年的時間，若再加上其他準備，航母從製造到加入戰鬥群恐需要7年。因此在大陸解放軍導彈的威脅下，美國勢必不會將航母駛進距離戰事2500公里以內，航母就無法投射到南海或東海海域。

區域作戰距離拉遠後，美國航母所乘載的戰機影響也會受到限制。要知道由地面基地起飛的戰機，其作戰半徑基本上在1000公里左右，如果是由航母起飛的戰機，作戰半徑約在650公里的作戰半徑。

因為從航母起飛的戰機有跑道距離的限制，攜帶的油量也就有所不同。因此就必須要有空中加油機的協助，但空中加油機本身相當脆弱，必須在被保護的環境下作業，因此戰機的位置就被迫需要拉到較遙遠的場域，對戰事的影響也就下降。

美軍若是要在南海進行奪島戰略，在現今的種種條件限制下，都能看出必定不會順利。美國內智庫戰略學者提出的建議，已突顯他們對於實戰經驗兵棋推演的不了解，美國內的部分「蛋頭學者」所提出的奪島戰略，可能只適用其國內軍威宣傳，其模擬建議應不具有參考價值。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！