外交部長吳釗燮向美國媒體表白，「目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，一旦台海發生衝突「不會依靠美國介入」，他的表述與民進黨一向說法迥異，引起許多猜測與爭議，綠營內部還傳出對吳釗燮的批判。

美中台三邊關係劇烈震盪之際，吳釗燮部長願意以負責任態度向華盛頓表達立場，還是值得肯定的。許多人將台海可能的衝突當成賭局，更有旁觀好事之徒搧風點火，唯恐天下不亂，以便混水摸魚趁亂取利。當事者缺乏賭本卻加碼跟進，以身家性命與前途當作籌碼，更有軍火業者以插花賭盤莊家模式入場，企圖坐收下注抽成利益，大撈特撈一番，綠營願意務實面對險惡情勢，應視為和平的一線曙光。

台美中三邊關係不對等，台灣尤其是弱勢的一方，但台海會不會發生衝突，主導權其實在台灣；戰爭的規模多大由華盛頓決定；戰爭會打多久則要看北京的選擇。這個微妙的判斷相當真切，道破兩岸若不幸走向衝突，從開啟戰端到最後終戰，誰才是關鍵所在。

從數十年來兩岸關係發展軌跡可以發現，無論北京對台灣釋放什麼政治信號，或是拋出任何提案，台北若不積極回應就注定打水漂，雙方關係不會有任何進展。從1958年發表《告台灣同胞書》，要求共同對付美國為首的帝國主義，到1979年再發《告台灣同胞書》倡議兩岸三通，再到江八點、胡六點和習近平「一國兩制台灣方案」，50年來，台北若拒絕配合，僵局就不會突破，可知台灣對兩岸關係的主導性。

但反過來看，當台北一廂情願改變論述、顛覆立場，不論是凍結《國統綱領》、否認九二共識、破壞《兩岸服務貿易協議》，或藉由疫情操作、管控兩岸往來互動，乃至於立法恐嚇兩岸交流，都無從扭轉乾坤、改變事實現狀；兩岸緊密的文化與經濟連結，不是民進黨一時政策所能顛覆，北京對台基本戰略與政治定位，也不會在一時壓力下改變。

面對台海頻繁的軍事活動，民進黨政府開始調整政策，從以往叫陣求戰、四處求援，轉而務實面對戰爭一旦爆發，自己必須承擔的責任。但這還不夠，民進黨政府應進一步理解，整建軍備是面對台海緊張情勢惡劣互動關係下，政府維繫安全與生存最無奈的政策選項，特別是政府財政愈來愈艱困，還要投下重金籌購武器，將排擠經濟建設、教育發展、社會福利所需，並侵蝕國家財務結構。中共國防預算去年是台灣的15倍，美國願意幫助台灣強化自我防衛能力，一再提高對台軍售質與量，未來10年台灣至少要編列2兆預算支應，而必須搭配的軟硬體與人力成本更將高出數倍，台灣玩不起軍備競賽。政府更應思考，如何從這條死路迴轉脫困。

北京戰略清晰，開戰與否由台灣決定，避戰同樣由台灣主導；美國助理國務卿柯拉克來台，先高調由AIT和蔡總統宣示，後又轉趨低調，不搭美國行政專機、不進總統府，以參加李登輝前總統追思禮拜為官方理由，「台美經濟商業對話」也改成「前期對談」，與國安團隊原先的期待落差甚大，美國大選可能造就「十月驚奇」的幻夢似將破滅。

北京表現強勢，但不表示沒有機會讓兩岸關係重回正軌，只要雙方有意願，兩岸關係重新開機並非空想。首先台灣要積極避戰，不論是在那一個戰場，不要當傷害中華民族利益的馬前卒，更不要傷害兩岸共同的利益。其次，要累積互信，從兩岸都認可的「九二會談的歷史事實」出發，發展兩岸新關係基礎。

特別是經濟議題，犧牲經貿利益與企業商機，在強權競爭間選邊站，只會賠了夫人又折兵。柯拉奇來台提出7項議題，包括5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略、新南向政策、基礎建設能源、投資審查及全球婦女經濟賦權，其實只有一個主旨，協助圍堵大陸。台灣科技仰賴美國，固然不能違逆美國核心利益，但台灣傳統製造業又仰賴大陸市場，過去30年兩岸經濟已形成密不可分關係，萬萬不能一刀切。台灣不能一味聽從美國，要有自己的判斷

美中衝突暫時無解，台灣不但要避戰，更要在兩強間找到活路，密碼就是，經濟議題尊重企業的選擇、政治議題要在一個民族內堅持自由民主價值。