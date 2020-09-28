兩岸疫情皆控制得當，台灣民眾赴陸除須隔離外，其他無限制，但陸方專業人士至今無法來台，導致陸媒陸企在台員工，已經在台待了大半年，極不人道，民進黨政府除了要讀懂他們為何堅守在台的訊息，也要盡快恢復專業人士往來。

新冠疫情爆發以來，諸多開放措施，只要碰到大陸就會轉彎。衛福部長陳時中日前強調，不會選擇大陸製的新冠肺炎疫苗。對此，現任台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，這是意識形態過了頭，如果很多國家都採用，台灣應該以科學來判斷，而不是一味的意識形態。

陸媒陸企也是一樣，政府暫時停止大陸專業人士包括駐台陸媒入境許可，意味著如果目前在台的陸籍員工返陸，就無法再派人來。如今就算兩岸關係如此緊張，陸媒陸企總部並沒有要求在台人員立即返陸，反而希望他們持續留台，這背後透露著大陸尚不想跟台灣脫鉤，意即和平仍是對台主軸。

與此同時，由於無法輪替，許多陸媒記者、陸企幹部，不少從農曆春節一路在台待到9月起，這些人加總不過就20、30人，當陸配子女「小明」和持「團聚證」的陸籍配偶都可入境，那對大陸專業人士還有什麼不開放的理由？

陸媒陸企的員工也算是大陸社會的中間分子，無論從人道考量，或是兩岸和平角度思考，民進黨政府都應立即開放，不要把大陸人民逼成仇台，替兩岸和平留點餘地。