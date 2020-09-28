台海戰爭陰雲密佈，網路「不惜一戰」呼聲更是一浪高過一浪，但仔細聆聽兩岸決策層相繼釋放的訊號，卻可以在眾聲喧囂中捕捉到別有深意的「超音波」，試圖拉近紅綠雙方看似遙不可及的政治立場，「危中有機」應該是台海情勢的正確判斷。換言之，中美台三方如何落下一個棋子，非常重要。

首先，蔡政府今年5月以來的一連串言行，非常明確地向大陸釋放了民進黨執政下有關兩岸路線、台灣定位問題的「新四不一沒有」政策。第一個「不」，是指蔡政府不會推動或同意變更憲法中「國家統一前」的表述。即依中華民國憲政體制所處理的兩岸事務，仍然存在「統一」的法理空間和可能。第二個「不」，是指蔡政府不會推動或同意具有台獨意涵的公投。實際上，蔡政府首任內就冷處理東奧正名公投、邊緣化喜樂島聯盟，第二任更不會在該議題上改弦易轍。

上述「二不」是蔡總統從2016年上任以來就堅守的兩岸事務底線，這是中華民國總統遵守中華民國憲法的義務所在，儘管她不斷遭到獨派和深綠團體的質疑和壓力，都沒有改變既有立場。第三、第四個「不」，是指外交部長吳釗燮近日針對台美關係的澄清：台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係，兩岸若發生衝突，台灣不會依靠美國干預。雖然對上述言論，各方基於自身立場都有不同解讀，但這句話從被公認為「台派」的外長口中講出，結合當下情勢確實有幾分「懸崖勒馬」的意味。

至於「沒有」，是指不久前捷克參議長韋德齊在結束訪台時表示沒有違反一中原則，強調未將台灣稱呼為獨立國家。意即，近期訪問台灣的外國政要，沒有違反一中原則（或一中政策）的問題。這裡的「沒有」與吳釗燮日前澄清的「二不」實際上是一體兩面，也就是說，台灣拓展對外關係不會尋求建交、官方承認、雙重承認來衝擊一中架構。

對比陳水扁在就職典禮上一字一句喊出「四不一沒有」，最後卻幾乎被全盤推翻，成為各方眼中「麻煩製造者」，蔡總統的「新四不一沒有」是透過一段時間的政策宣示、官方澄清、實際動作所展現出的誠意和善意。

無獨有偶，北京的各大對台系統近期高分貝抨擊民進黨、痛斥美台互動，軍方更是不斷升級對台施壓，但觀察大陸國台辦連續推出的「九二共識答問」系列文宣，把台灣政壇已經懶得再談的「九二共識」來龍去脈重新整理、論述，此舉看似「炒冷飯」，實則有兩個「弦外之音」需要留意。

第一，國台辦重新梳理「九二共識」，目的不僅僅在於澄清近期外界對「九二共識等於一國兩制」的誤解，而是在於重申「各表」仍是「九二共識」不可或缺的組成部分，同時承認兩岸之間「固有矛盾一時難以解決」的政治現實。北京此時透過官方口徑重申「各表一中」，或許意在釋出仍有默認「一中各表」的空間。眾所周知，這背後就體現了對中華民國政府治權的尊重。

第二，國台辦在文宣中提到「民進黨當局稱尊重九二會談的歷史事實」，還表示「何去何從就在民進黨當局一念之間」，這些表述都耐人尋味。大陸近期的對台言行已逼近「武統」紅線，陸媒、網民口中的蔡政府似乎快要變成「匪幫」、「漢奸集團」等充斥敵我關係定性的概念。但從此次官方對台文宣來看，大陸官方對民進黨仍沒有「一棍子打死」。

2016年，大陸涉台學界曾短暫探討兩岸「新共識」。四年蹉跎，王金平在未成行的海峽論壇發言稿中，再度提及兩岸建立「新共識」的可能性。對本就沒有互信的紅綠雙方而言，共識不可能從天上掉下來，但蔡政府透過實際言行展現出的「新四不一沒有」底線，大陸盡力維持兩岸經貿民間交流的善意，都有可能作為創造新共識的基石。

兩岸關係極不樂觀，但歷史未必是線性發展，領袖的遠見往往改變發展方向。1958年美陸華沙大使級會談恢復，正值中共文革時期，雙方表面上「你罵你的，我罵我的」，背後仍然做出理性選擇，終於有了1971年季辛吉祕訪大陸、1979年鄧小平訪美的外交突破。偉大的領導人，總可以擺脫意識形態的束縛與外在輿論的喧囂，基於國家根本利益與長遠戰略，作出最英明的決定。此刻台海上空固然異常喧囂，但人耳聽力範圍以外的「超音波」，是否傳出兩岸新共識的前奏？讓我們拭目以待。