台北市內湖無照安養中心的一把火，燒出柯市府未落實稽查，螺絲鬆了的大問題，風波未平，柯文哲一句「南部縣市學校冷氣一開就跳電，還沒錢繳電費」，更讓高雄市長陳其邁跳腳批評柯沒有同理心。柯四處點火轉移話題，辱沒了天龍國市長的盛名。

市政工作千頭萬緒，一個疏忽就可能釀成無法彌補的悲劇。不過，台北市長柯文哲似有著三頭六臂，不論市府團隊首長接連離開，仍還有餘力成立台灣民眾黨，為了黨務可以全台跑透透輔選，套用柯文哲最近的名言，他是「直接準備選總統」。

只是，先不管大巨蛋為何能夠敗部復活？光是今年台北市兩件公安火警，4月的錢櫃KTV林森店大火和最近內湖私人安養中心火警，就一共奪走9條人命，柯在事發後只會究責查辦下屬，不單暴露柯市府團隊行政管理的疏漏，外界批評柯文哲無心市政，顯然並非空穴來風。

養護中心大火究責熱度還沒退，柯就搬出冷氣話題滅火，對於中央替國中小學免費裝冷氣，柯早就說過要買溫度不買冷氣，綠建築才是真理。這回在視察國小綠建築發電成效時，把話說得更酸，譏笑南部學校冷氣跳電，沒錢繳電費，還說不要說哪個縣。

柯文哲自詡智商高，這番南北差異的天龍國神話，自然招致台南市長黃偉哲批評「何不食肉糜」，高雄市長陳其邁更要柯把話吞回去。北市一直享盡天時、地利的執政資源，豈好意思拿來比較說嘴。

語不驚人死不休是柯文哲竄紅的「柯式心法」，一旦出槌又使出龜縮大法，只是，千錯萬錯自己沒錯，總有一天露出馬腳。柯想問鼎2024總統大位，別以為和陳水扁、馬英九一樣，當過天龍國市長，就能直上雲霄。