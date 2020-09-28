李登輝前總統追思告別禮拜於109年9月19日舉行，李前總統任內是第一個以國家元首身分稱呼我們為原住民，並促成修憲將「山胞」正名為「原住民」。然而在這個緬懷李前總統的同時，反觀現在蔡英文總統所承諾的原住民族政策推動，不禁令人唏噓。

回顧原住民族的正名過程，李前總統於83年4月11日在屏東原住民族文化會議致詞時，就首度稱呼原住民。而當時原住民族社會運動團體與民進黨中央黨部原住民族委員會在同年6月23日發起大遊行，主張三大訴求：「正名權、土地權、自治權」，李前總統也在7月1日與當時的原住民族運動領袖見面，李前總統並多次聽取原住民國大代表及立法委員就原住民正名的修憲意見，李前總統的公開支持對83年7月28日的國民大會修憲會議以一票之差表決通過產生了重大的影響，直接促成了同年8月1日修憲公布將「山胞」正名為「原住民」的成果。

反觀現在的蔡英文總統，在104年8月1日競選總統時，就洋洋灑灑的公布了原住民族政策，其中直接提出「承認原住民族自主及自決權利，落實推動原住民族自治」，以及「尊重原住民族與其土地的獨特關係，立法保障原住民族土地權」在當選後的就職演說中，也明確提到「新政府會用道歉的態度，來面對原住民族相關議題，重建原民史觀，逐步推動自治…」並且在當選後的第一個原住民族日105年8月1日，公開發表了原住民族道歉文時強調：「我們有相當進步的《原住民族基本法》，不過，這部法律，並沒有獲得政府機關的普遍重視。我們做得不夠快、不夠全面、不夠完善。為此，我要代表政府，向原住民族道歉。」，同時宣示：「未來，原住民族自治的理想，將會一步一步落實。我們會加快腳步，將原住民族最重視的「原住民族自治法」、「原住民族土地及海域法」…，等法案，送請立法院審議。」

從民進黨還是在野時期對於原住民族權利、政策的主張，到蔡英文總統105年上任前後各項的宣示，一再展現民進黨政府對於原住民族政策推動的決心，對原住民族而言是一件非常值得振奮的訊息，也給予了許多鄉親、青年無限的希望。然而執政四年過去了，卻未見蔡政府提出原住民族土海法或自治法的草案，對於我們原住民族而言，是從興奮、期待，轉向失望。

相較於李登輝前總統雖未提出承諾任何原住民族政策，但他卻將當時原住民族最重視的正名入憲的工程完成；相形之下，蔡英文總統既然宣示了這麼明確的原住民族政策，卻完全沒有提出原住民族「土地及海域法」及「自治法」草案，原住民族誠摯的呼籲蔡英文總統應信守承諾，盡速督促行政院及立法院民進黨團落實原住民族土地權及自治權。(作者為立法委員)