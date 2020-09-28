中秋節就要到了！你有多久沒抬頭看月亮了？你知道「千里共嬋娟」是出自哪位中國宋朝人的詞？對當年在台灣的老兵，中秋思念的是戰火中離異的親人。對過去海外留學的學子，中秋會想念故鄉的爸媽。今年在新冠疫情下，全世界各地的人能共看同一個月亮，但卻只能「但願人長久」，希望親人平平安安。好在現代的網路通訊解決聯繫溝通的問題，我們可以聽、可以看到彼此，但這讓我們團圓了嗎？

《紐約時報》暢銷作者、未來職場機構合夥人暨研究總監丹．蕭伯爾，寫下了《低歸屬感世代：面對因科技而變得孤獨的一代，管理者該如何找回工作夥伴間的深刻連結？》一書，告訴我們科技其實沒讓人與人之間更親近，而是把人際間變得更疏離。

根據統計，上班族每天花6.3小時查看電子郵件，一天發的訊息超過30則，但在工作上能信任的朋友卻不到5個人。過度依賴科技或使用時機不當，已導致員工習慣「一個人」面對壓力，因而轉向社群媒體提供的慰藉，而不是向團隊內的其他人尋求協助、共同解決問題。

當員工選擇發送訊息，而不是拿起電話或走幾步路到同事座位或約朋友見面，失去的不只是幾秒鐘的交談，而是日後深入交流、維繫情感的機會。

科技正如何在工作與生活上孤立我們？蓋洛普的調查發現，全美的勞動力有超過1/3是遠距工作，自由工作者也占了超過1/3。機器人和人工智慧使我們的生產力大增，代價是某些職缺被消滅了，全職工作者也變少了。麥肯錫甚至預測到2055年時，現今的工作活動可能還有半數會自動化或被機器人取代。而今年受新冠疫情影響，這種現象正在加速進行。

科技裝置提供了許多好處，包括即時互動、使工作流程有效率、創造新想法和取得資源。但也擾亂了我們的關係，使職場失調。我們有的是薄弱的聯繫，而不是強固的羈絆。我們有的是干擾，而不是有成效的會面。科技所製造的錯覺是，現今的工作者彼此高度連結，而在現實上大部分人卻覺得與同事愈加孤立開來。如同臉書上的網友般，快速加入、瞬間變臉刪除，連好聚好散都不易。

在低歸屬感世代，科技正在剝奪人跟人之間的情感交流。儘管網路大幅增強了人際間溝通的頻率與密度，卻補不了人與人之間的溫度。科技原本是個不凡的僕人，但如今卻成為差勁的主人。

趁著中秋明月幾時有，大家不妨走出來、聚一起，千里共嬋娟吧！

（作者為台北書展基金會董事）