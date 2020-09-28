近日傳出藝人歐陽娜娜和張韶涵將參與今年大陸「十一國慶」晚會，與多位對岸歌手一起演唱〈我的祖國〉和抗疫歌曲〈守護〉等，引發民進黨政府和一干綠色政治人物痛批是舔共。

行政院長蘇貞昌炮轟這2位藝人，享受了台灣的民主自由和健保，怎麼可以跑到對岸去唱不適當的歌；前民進黨黨主席卓榮泰則說，此舉是向共產黨低頭。陸委會和文化部更認定2位歌手從事的是政治性活動，準備依《兩岸人民關係條例》開罰。可以說，綠營對這2位女歌手磨刀霍霍的凶狠樣，表露無遺。

歐陽娜娜一開始就已選擇將演藝重心放在大陸，張韶涵則是在2009年因遭到家人抹黑，根本無法在台灣生存，因此被迫遠走大陸發展；在經歷了一段艱苦的歲月後，2018年在《我是歌手》節目上以一曲〈阿刁〉震驚大陸歌壇，接著再度成為一線歌手。在這10年間，台灣對張韶涵幾乎是不聞不問。

對提供了她們發光發熱機會的大陸，歐陽娜娜和張韶涵獻唱一、二曲，有何不可？更何況，蘇貞昌不是說台灣是民主自由的社會嗎？既然如此，他有何權力干涉或禁止藝人要做什麼表演呢？

「祖國」的原意是指祖籍所在之國的意思，其實沒有那麼強的政權意涵；政府高官應該以更高的視野和更寬闊的胸襟來看待這件事；蘇貞昌卻立即將之與全民健保連結，企圖激起輿論和網民的憤怒，實在很邪惡。

其實〈我的祖國〉並非大陸的「國歌」，民進黨反應過當了。今年7月4日美國國慶日當天，美國在台協會攜手台南市政府，在台南市立棒球場統一獅與中信兄弟的比賽中，合作舉辦了「美國日．紅不讓！」參加者包括副總統賴清德、國安會祕書長顧立雄、衛福部長陳時中，以及台南市長黃偉哲等多人。當會中大唱美國國歌時，這些綠色高官就不覺得這有什麼不適當嗎？

2010年5月22日，外號「小胖」的歌手林育群赴美國洛杉磯道奇棒球隊，獻唱美國國歌，當時怎麼不見民進黨人抗議此舉有損台灣的尊嚴、是向美國低頭，反而還力讚他是台灣之光呢？

〈我的祖國〉這首歌從頭到尾沒有出現綠色政客們最介意的「中國」，而是反覆強調「美麗的祖國是我生長的地方...」，以自由心證論，這2位歌手在演唱時，腦中所想、心中所繫的「祖國」，難道不可以是中華民國、是台灣嗎？

退一萬步想，就算歐陽娜娜和張韶涵演唱時，的確是把中國大陸做為投射的對象，她們不是公務人員、沒有領國家的薪水，蘇貞昌管得著她們要在什麼地方、唱什麼歌嗎？總統蔡英文曾說，只要她當總統，「沒有一個人必須為自己的認同道歉。」民進黨人還記得嗎？（作者為作家）