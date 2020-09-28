日前台灣和新冠疫苗全球獲得機制(COVAX) 簽約，將採購230萬劑疫苗，防疫指揮官陳時中強調，不會選用中國製的新冠疫苗。目前連依法進口的大陸口罩，全部都被陳部長打為黑心口罩，民眾似已被洗腦，實名制買到中國製口罩，就急著退貨更換，不會考慮其品質，衛福部也不做檢測，要黑就黑到底。卻絕口不提疫情前台灣使用的口罩，包括N95醫用口罩，有多少是採購自對岸呢？目前蔡政府反中仇中氛圍下，欲黑對象何患無辭，在陳部長心中恐早已深植，中國製造的新冠疫苗一定是品質粗劣的黑心疫苗，所以和COVAX訂購的疫苗，絕對不選中國製，請問陳部長，不是這樣嗎？

目前COVAX有9支新冠疫苗進入第三期人體臨床試驗，中國就有4支，俄國1支，歐美4支。日前陳時中表示，要確保能取得來自歐美的超高科技疫苗，而似乎不屑中、俄的產品。歐美疫苗要運送到遙遠的台灣來，mRNA核酸疫苗還需有零下80度以下的冷鏈技術保存，才能確保疫苗中成分的穩定，否則極易降解變無效力。其實至今醫學界仍無應用mRNA技術市售的人用疫苗，mRNA新冠疫苗只是迫於疫情嚴峻，趕鴨子上架下的產物。陳部長要花大錢建立冷鏈運輸技術，運送不確定效力的疫苗供國人使用，恐賠了夫人又折兵，到時一場空，台灣恐淪為無疫苗可用的國家。

再則，若台灣要向歐美採購只需冷藏保存的死毒疫苗，製造廠商恐不到2家，而且這種疫苗效力至今仍令人質疑。

COVAX是負責加速取得新冠疫苗機制的機構，由全球疫苗與預防接種聯盟(GAVI)、流行病防範創新聯盟(CEPI)，及世界衛生組織(WHO) 共同主導，其成立宗旨在加速推動新冠疫苗的研發及生產，並確保全球各國公平取得疫苗。日前台灣才和COVAX簽約，排名在166名之後，又在合約中選擇不要中國製疫苗，因此要購得歐美疫苗恐有得等了。筆者認為台灣非世衛組織會員國，又和該組織處不好，想在2021年底前購得疫苗實有困難，不如反求諸己，自己國產吧？不過台灣有這樣的能力嗎？

歐洲新冠疫苗為以英國牛津大學主導開發，以腺病毒為載體的疫苗。據知中國和俄國研發的疫苗中，也有以不同型之腺病毒為載體的新冠疫苗。和mRNA新冠疫苗一樣，全球至目前尚無用腺病毒為載體技術，成功製造上市的人用疫苗。該技術為將新冠病毒棘突蛋白之基因片段嵌接於腺病毒上，再將此基因重組過的腺病毒，用非洲綠猴腎細胞培養增殖，經純化出病毒抗原，加入適當佐劑，製成活毒疫苗。中國曾用實驗動物測試此種疫苗，可產生良好的細胞性免疫和體液性免疫反應。因此新冠病毒用此技術製作疫苗，疫苗界頗為期待。這種疫苗應是全球最有希望率先上市的候選疫苗，中國可能還是佔領頭羊的地位喔。

明年初，當全球新冠疫苗生產國開始使用疫苗，而台灣仍徬徨無助時，筆者認為中國基於政治情愫，一定會宣稱將贈送疫苗供台灣同胞使用，到時拒用所謂中國黑心貨的陳部長將如何接招呢？

(作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長)