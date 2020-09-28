外交部長吳釗燮9月20日接受美國「全國公共電台」（NPR）專訪時，公然宣稱「目前不尋求與美國建立全面外交關係」。吳釗燮並表示，若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預。

由於吳釗燮親美反中的政治立場鮮明，此言一出，引起眾人錯愕議論紛紛。吳釗燮此言是說給誰聽？目的何在？

蔡總統執政後兩岸關係丕變，善意蕩然無存，導致中共在外交上對我強力封殺。迫使蔡總統採取「聯美抗中」政策，以求自保。因此民進黨政府對提升台美關係不遺餘力。

本年8月，美國派出衛生部長阿札爾訪台。民進黨政府聲稱是40年來訪台層級最高的現任閣員。9月17日美國國務次卿柯拉克率團訪問台灣，民進黨政府又對外宣稱是台美斷交後，訪台層級最高的國務院官員。在台美關係急速升溫之際，吳釗燮說台灣並不尋求台美建交，無異對國人澆下一盆冷水，也使眾人聽得一頭霧水。

另一方面，美國共和黨籍眾議員提芬尼（Tom Tiffany）9月16日提出議案，主張美國應該恢復與台灣的正式外交關係、洽簽自由貿易協定、支持台灣加入國際組織，並呼籲美國總統終結過時的「一中政策」，承認台灣為獨立國家。吳釗燮9月20日的發言，不是直接打臉提芬尼議員嗎？

身為外交部長，吳釗燮在專訪中的言論，必然代表我政府最高階層的旨意。檢視目前的美中台三邊關係，便不難看出其中的端倪。

美國衛生部長及國務次卿相繼訪台，導致北京連日派出多機型、多階層、多架次軍機，跨越海峽中線向台灣示威。並且公然聲稱不存在所謂的海峽中線。一時之間，令眾人憂慮台海是否即將發生戰事。

目前兩岸之間官方往來完全停頓，在缺乏溝通管道之情形下，極可能發生相互誤判的情況。吳釗燮在專訪中表示：我們也看見中共比過往更具威脅性，且比先前更具實力。但由於其國內恐出現問題，對台軍事行動的風險增加，讓台灣可能成為代罪羔羊。充分顯示蔡總統嗅到了火藥味，並且深知兵戎之事非同小可。在此關鍵時刻，必須防微杜漸，避免使台灣陷入火海。

吳釗燮說台灣不尋求與美國建交，是告訴北京：即使川普總統為了拉抬選情，做出「十月驚奇」，台灣也不會輕易扈從美國觸犯中共底線。吳釗燮說若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預，是告訴北京，台灣不會讓美國介入兩岸事務，以避免中共以「外國勢力介入台灣」為由，引用《反分裂國家法》對台動武。

事實上，9月20日在廈門舉行的第12屆海峽論壇，就是兩岸直接溝通的大好時機。蔡總統本來可以十分隱密而低調地藉由王金平傳達訊息，卻因為沒有做細膩的安排，聽任事態發展，以至於大好良機因大陸央視主持人李紅的一句求和說而破局。最後不得不由堂堂外交部長親上火線。

(作者為退休大使)